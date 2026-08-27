ЕС търси начин да привлече повече млади хора към рибарството и аквакултурите

Модернизацията на флота, по-добрият достъп до финансиране и професионалното обучение са сред основните приоритети за бъдещето на сектора

Правителството одобри доклада за участието на България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, част „Рибарство“, проведено на 28 и 29 юли 2026 г. в Корк, Ирландия.

Основна тема на разговорите беше обновяването на поколенията в рибарството и аквакултурите и необходимостта секторът да стане по-привлекателен за младите хора.

Държавите членки са постигнали широк консенсус, че привличането на ново поколение специалисти е от ключово значение за бъдещето на отрасъла. Това е пряко свързано с неговата икономическа жизнеспособност, условията на труд, възможностите за инвестиции и наличието на благоприятна регулаторна среда.

Модернизация и по-добър достъп до финансиране

Сред основните приоритети, очертани по време на заседанието, са модернизацията на риболовния флот, подобряването на достъпа до финансиране и развитието на професионалното обучение.

Според участниците подобряването на условията в сектора е необходимо, за да може професията да привлече повече млади хора и да осигури приемственост между поколенията.

Същевременно устойчивото управление на рибните ресурси и решенията, основани на научни данни, трябва да останат в основата на Общата политика на ЕС в областта на рибарството. Целта е да бъде запазен балансът между опазването на природните ресурси, икономическата устойчивост на сектора и развитието на крайбрежните общности.

Аквакултурите – стратегически сектор за ЕС

Особено внимание е отделено и на аквакултурите, които са определени като стратегически сектор за продоволствената сигурност на Европейския съюз.

Развитието им трябва да бъде подкрепяно чрез инвестиции в иновации, научни изследвания, цифровизация и образование.

Участниците са подчертали и необходимостта от целенасочена подкрепа за дребномащабния риболов, който има важно значение за икономическото и социалното развитие на крайбрежните райони и за съхраняването на местните традиции.