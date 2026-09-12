Енчо Керязов се срещна с президента на CEV Роко Сикирич

Развитието на българския волейбол, домакинството на Европейското първенство и популяризирането на плажния волейбол бяха сред основните теми на разговора

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с президента на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) Роко Сикирич. В разговора участва и президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев.

Основен акцент беше развитието на волейбола у нас и домакинството на България на Европейското първенство.

Роко Сикирич даде висока оценка на работата на Българската федерация по волейбол и на условията, осигурени за провеждането на шампионата.

„България винаги е имала силни волейболни отбори, но сегашното поколение момчета е наистина уникално. Те са изключително талантливи. Вече бях в залата и атмосферата е страхотна“, заяви президентът на CEV.

Министър Енчо Керязов от своя страна подчерта значението на домакинството на големи международни спортни събития. Според него те дават възможност на младите хора да видят своите спортни идоли отблизо и могат да ги мотивират да започнат да спортуват.

Керязов посочи още, че Българската федерация по волейбол се е доказала като успешен организатор на големи международни състезания, а домакинствата дават възможност страната да покаже способността си да провежда събития на най-високо ниво.

По време на срещата беше отчетено и доброто партньорство между Министерството на младежта и спорта и Българската федерация по волейбол.

„За да постигаме резултати, са необходими общите усилия на държавата, федерациите и клубовете“, подчерта министърът.

Сред обсъдените теми беше и развитието на плажния волейбол, както и възможностите спортът да получи по-голяма популярност в България.