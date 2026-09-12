Енчо Керязов откри Европейските първенства по снукър в София

България е домакин на престижния форум до 24 септември, като в столицата ще бъдат определени европейските шампиони в няколко категории и формати

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов откри Европейските първенства по снукър, които се провеждат в София от 9 до 24 септември.

Българската столица събира състезатели от различни европейски държави, които ще спорят за титлите при жените, отборите, ветераните, суперветераните и хората с увреждания. Европейски шампиони ще бъдат определени и във форматите Shoot Out и „6 червени“.

„За България е чест да бъде домакин на Европейските първенства. Благодаря за доверието на европейската централа. Приветствам участниците и съм сигурен, че освен отличията, ще си тръгнат от България и с положителни емоции“, заяви министър Керязов при откриването.

Той припомни една от особеностите на снукъра – спорт, в който стратегията и концентрацията имат ключово значение. „Всички знаете, че в снукъра определяща не е силата на удара, а мисълта преди него. Пожелавам ви успех“, допълни спортният министър.

Керязов поздрави организаторите за работата им по популяризирането на снукъра и за усилията при провеждането на европейските шампионати у нас.

След официалната церемония министърът награди призьорите в надпреварата при жените. Европейската титла спечели Ребека Кена от Англия.

Сред гостите на събитието бяха президентът на Световната професионална билярд и снукър асоциация и Световната федерация по снукър Джейсън Фъргюсън, президентът на Европейската билярд и снукър асоциация Максим Касис и председателят на Българската снукър федерация Олег Велинов.

Представителите на международните снукър организации благодариха на министър Керязов за присъствието и определиха участието му като знак за подкрепата към развитието на този спорт.