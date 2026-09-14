Енчо Керязов награди най-успешните български атлети за 2026 година

Отличия и парични премии получиха медалисти от големи международни първенства и техните треньори

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди най-успешните български лекоатлети и техните треньори за постиженията им през 2026 година. Отличията бяха връчени по време на официална церемония на Българската федерация по лека атлетика.

С медали на Министерството на младежта и спорта и парични премии бяха отличени Божидар Саръбоюков в скока на дължина и Александра Начева в тройния скок. Двамата спечелиха бронзови медали на Европейското първенство за мъже и жени в Бирмингам. Награди получиха и техните треньори Димитър Карамфилов и Стойко Цонов.

Сред отличените беше и Виктория Ангелова, световна шампионка до 20 години и европейска шампионка до 18 години в тройния скок, заедно с треньора ѝ Георги Помашки.

„Радостно е да виждам как реализират своя потенциал и постигат успехи на най-високо ниво. Благодаря на всички, които стоят зад тези постижения – на федерацията, треньорите и семействата. Сигурен съм, че ни очакват още много поводи за гордост“, заяви министър Керязов.

Награди за силните си класирания на големи международни първенства през сезона получиха още Дилян Чернополски, Михаил Русенов и Зинга Барбоза Фирмино, както и техните треньори Цонка Господинова, Деян Гемижев и Петрана Чамова.

Специално отличие получи и спринтьорът Христо Илиев, който през годината подобри европейския рекорд на 60 метра за младежи до 23 години и националния рекорд на 60 метра при мъжете. Медал беше връчен и на неговата треньорка Валя Демирева.

По време на церемонията президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов връчи на Енчо Керязов почетен плакет за подкрепата на Министерството на младежта и спорта към федерацията.

Министърът подчерта, че бъдещите успехи на българския спорт зависят от общата работа на състезатели, треньори, федерации, семейства и институции.