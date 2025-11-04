Експерти от министерствата на отбраната на България и Сърбия ще обменят опит в областта на управлението на ресурсите за отбрана

Делегация от Министерството на отбраната на Република Сърбия, ръководена от изпълняващия длъжността помощник-министър на отбраната по бюджета и финансите Горан Момчилович, е на двудневно работно посещение в нашата страна от днес, 4 ноември.

Целта на визитата е продължаване на сътрудничеството и обмяната на опит в областта на управлението на ресурсите за отбрана, подобряване на системата за изразходване на финансови средства и финансирането на отбраната. Домакин на двустранните разговори са дирекциите „Планиране, програмиране и бюджет“ и „Финанси“.

Срещата беше открита от заместник-министъра на отбраната Радостин Илиев. Той отбеляза, че страната ни подкрепя европейската интеграция на Република Сърбия и участието й в инициативата „Партньорство за мир“ на НАТО. „Ние отдаваме голямо значение на интензивното сътрудничество в областта на отбраната между България и Сърбия. Надявам се, че ще продължим да задълбочаваме приятелските отношения на основата на открит диалог и ползотворни съседски контакти“, посочи заместник-министър Радостин Илиев.

