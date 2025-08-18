Екипите на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД продължават своите засилени  проверки за нерегламентирано ползване на вода

В най-сухите месеци на годината една от основните причини за недостига на вода за питейно-битови нужди е нецелесъобразното й използване. Това се прави най-вече за поливане на зелени площи и земеделска продукция. На 15.08.2025 г. екипи на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник направиха десетки проверки на имоти в населените места в гр. Перник, с. Рударци, с. Калище, с. Гълъбник и с. Конска в общините Перник, Радомир и Земен. Целта на тази съвместна акция беше не само да се проверят съответните абонати, но да се провери и самият оператор и неговите оперативни и административни възможности да се бори с нерегламентираното ползване на питейна вода.

По време на самата проверка бяха съставени три констативни протокола за „кражба“ на вода, като при проверките на терен се установи, че оставените изводи, които не се отчитат от водомер се ползват за поливане на зелени площи.

От началото на годината, екипите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник са съставили девет броя констативни протоколи за нерегламентирано ползване на вода, като на база на тях са начислени допълнителни водни количества в размер на над 15 000 лв., разпределени по райони както следва:

– На територията на район Брезник – 2 броя;

– На територията на район Радомир – 5 броя;

– На територията на район Перник – 2 брой;

По време на съвместната проверка бяха констатирани някои неточности от страна на „Български ВиК ходлинг“ ЕАД в работата на ВиК оператора по отношение на администрирането на вече заловени абонати, както и в подхода, по който се приоритизират бъдещи проверки и съмнителни абонати.

Дадени са насоки към ВиК оператора за координиране на дейността със съответните териториални органи за спазването на всички ограничения за ползването на

Адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ 142-142А Телефон: +359 876 421 401 E-mail: vikholding@vikholding.bg ЕИК: 206086428

питейна вода за непитейни цели. Очакват се до края на поливния сезон съвместни проверки с общините там, където ползването на вода за поливане и измиване е забранено.

„Български ВиК холдинг“ ЕАД призовава всички потребители към отговорно потребление на наличните ресурси вода за питейно-битови цели, да се съобразяват при наличие на издадена заповед от териториален орган за ограничаване на водоползването, като съвместно с местните власти ще извършва проверки от своя страна дали изпълнението им се следи.

Facebook

Twitter



Shares