Екипи работят за възстановяване на електрозахранването в централната част на София

Екипи на Министерството на енергетиката, ЕРМ „Запад“ и МВР предприемат съвместни действия за овладяване на ситуацията след прекъсване на електрозахранването в част от централните райони на столицата, възникнало тази вечер.

Установен е дим от проходим колектор и едновременно изключване на 15 извода. Всички налични екипи са мобилизирани. Осигурена е безопасна среда за експертите на място, работещи за бързото възстановяване на електрозахранването по алтернативна схема.

Във връзка със съмнения за умишлена намеса и вандализъм по случая е започната проверка.

