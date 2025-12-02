вторник, декември 2, 2025
Последни:
България

Екипи работят за възстановяване на електрозахранването в централната част на София

Редактор

Екипи на Министерството на енергетиката, ЕРМ „Запад“ и МВР предприемат съвместни действия за овладяване на ситуацията след прекъсване на електрозахранването в част от централните райони на столицата, възникнало тази вечер.  

Установен е дим от проходим колектор и едновременно изключване на 15 извода. Всички налични екипи са мобилизирани. Осигурена е безопасна среда за експертите на място, работещи за бързото възстановяване на електрозахранването по алтернативна схема.

Във връзка със съмнения за умишлена намеса и вандализъм по случая е започната проверка.

Интересно от мрежата

Вижте още

Национален парк „Централен Балкан“ отбелязва 34 години от създаването си

Редактор

Зам.-министър Кръстев в Люксембург: Работим по мобилно приложение в подкрепа на глухите и глухо-слепите

Редактор

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание

Редактор

Pin It on Pinterest