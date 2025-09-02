ЕК одобри Третото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Службите на Европейската комисия одобриха официално Третото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Промените бяха направени с цел подобряване ефективността на финансирането, намаляване на административната тежест за бенефициентите и насърчаване на устойчивото развитие на земеделието и селските райони в България.

Припомняме, че сред основните изменения в плана е създаването на нова агроекологична интервенция, която е под формата на многогодишен ангажимент и е насочена към използване на екологосъобразни земеделски практики. Финансирането й ще се осъществи чрез прехвърляне на 65 млн. евро от бюджета на интервенцията, насърчаваща практиките на интегрирано производство.

В интервенция „Биологично растениевъдство“ се повишава процентът на средното ниво на подпомагане за всички групи култури. В резултат на предложения от заинтересовани страни в интервенцията „Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаб инфраструктура в селските райони“ се увеличава максимално допустимата стойност на проекти за обществени площи от 100 000 на 500 000 евро. По този начин се осигурява по-ефективно финансиране на дейностите за подобряване условията на живот в селските райони.

За младите и нови земеделски стопани е въведен гратисен период за придобиване на професионални компетентности, както и възможност за назначаване на втори ръководител, ако кандидатът е жена и ползва отпуск по майчинство. В интервенцията „Инструменти за управление на риска“ интензитетът на подпомагане се увеличава до 70% за всички култури, за да бъде в съответствие с досега прилаганата държавна помощ за застраховане в земеделието.

По интервенцията „Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ“ се разширява допустимостта на партньори, включвайки висши училища по икономика.

С одобрението се приема и прехвърлянето на част от неизползваните средства в рамките на секторните интервенции за пчеларство за 2025 г. 882 539 лв. ще бъдат разпределени към интервенции с повишено търсене, а остатъкът ще се използва за втори прием на заявления.

От 2026 г. се облекчават изискванията за практикуване на подвижно пчеларство, увеличава се финансовата подкрепа за инвестиции в материални активи и се въвеждат нови допустими разходи за модернизация на пчеларските стопанства.

Очаква се това да доведе до подобряване на условията в дейността на пчеларите, улесняване на достъпа им до финансиране и по-добра адаптация на сектора към климатичните и икономическите предизвикателства. Също така, се увеличава и подкрепата за консултантски услуги по проектите.

С Третото изменение на Стратегическия план се гарантира адаптиране към промените в европейското законодателство, постига се опростяване и по-голяма прецизност в условията по прилагането на интервенциите.

