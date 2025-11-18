Двустранни политически консултации между България и Германия

Министър Георг Георгиев се срещна днес в МВнР с държавния министър по европейските въпроси на Федерална република Германия Гюнтер Крихбаум, който е в София за провеждане на двустранни политически консултации между Министерствата на външните работи на двете държави.

По време на разговора между двамата, и по-късно при консултациите между двете делегации, които бяха домакинствани от българска страна от заместник-министър Елена Шекерлетова, бяха обсъдени актуални теми от европейския дневен ред, сред които следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, бъдещето на Европа, процеса на разширяване на ЕС, стратегическия подход на Съюза към Черноморския регион и др.

Двете страни потвърдиха взаимното си желание да продължат да поддържат активен политически диалог и да задълбочават сътрудничеството и икономическите връзки в ключови сектори като отбранителната индустрия, инфраструктурни проекти, енергетика, иновациите и високите технологии. Германия е важен стратегически партньор на страната ни, с когото ни свързват дълготрайни отношения на доверие и приятелство.

