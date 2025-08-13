сряда, август 13, 2025
Два хеликоптера Cougar се включиха в борбата с пожара в Пирин

Два хеликоптера AS-532 AL Cougar с екипажи от Военновъздушните сили(ВВС)  и днес, 13 август, подпомагат усилията на огнеборци, доброволци и горски служители в борбата с големия горски пожар в Пирин.

Двете машини излетяха минути след 15.00 ч. от 24-а авиобаза в Крумово и ще обливат с вода засегнатите участъци. Зареждането на хеликоптерите с гориво  ще бъде осигурено в района на Сандански, посредством цистерна от състава на 16-а авиобаза.

Включването на военнослужещи и техника от ВВС е след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От рано тази сутрин военнослужещи от Сухопътните войски участват в гасителните дейности в Пирин планина и в района на община Сунгурларе.

