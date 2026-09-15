Два часа младежи от Русе дискутираха с президента важни за тях теми

От теми от ежедневието на младите хора до големите въпроси пред света – два часа президентът Илияна Йотова обсъди с членове на Младежкия парламент в Русе. Срещата се проведе в Международния младежки център.

„България да има силен, аргументиран, единен глас и да защитава своите интереси“, заяви Илияна Йотова във връзка с поведението на държавата ни на европейската и световната сцена.

Тема на разговора бяха и конфликтите в света и необходимостта от подновяване на разговора за мир. „Обещавам да направя всичко според силите си младите хора в България да са сигурни, че няма да отидат на бойните полета, а спокойно ще градят живота си“, посочи президентът. Както нашите родители ни завещаха мир, това трябва и ние да оставим на децата си, изтъкна тя.

Държавният глава и младежите обсъдиха и опасностите, които дебнат в интернет пространството, разпространението на фалшиви нови, рисковете от бурното развитие на изкуствения интелект. Общо беше мнението за необходимостта от възпитаване в критично мислене, „което е по-силно от всеки алгоритъм“, както посочи Йотова.

Тема на разговора беше и равнопоставеността между мъжете и жените, като беше изтъкнато, че България има все още какво да постига в тази посока.

Младежите проявиха интерес към професионалното развитие на Илияна Йотова и към дейността й като държавен глава. Тя ги запозна с основните си правомощия и ги покани на посещение в президентството.

В рамките на срещата бе обсъдена също така дейността на Младежкия парламент и възможностите, които предоставя на младите активно да заявяват своята позиция и идеи за развитие.

Членовете на Младежкия парламент споделиха идеи за развитието на своя роден град Русе.