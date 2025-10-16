Документалната фотоизложба „Антарктида – една споделена страст на Аржентина и България“ беше открита в НС

Експозицията се реализира по инициатива на председателя на Комисията по външна политика Йорданка Фандъкова съвместно с посолството на Аржентина в България и Българския антарктически институт и е посветена на крепкото партньорство между двете страни в областта на научните изследвания на ледения континент.

Директорът на Националния център за полярни изследвания проф. Христо Пимпирев отбеляза, че Антарктида е място на мир и сътрудничество между държавите. Българите имаме прекрасни отношения с една велика страна отвъд Атлантическия океан като Аржентина и заедно работим в името на прогреса на цялото човечество, добави той. Ръководителят на антарктическите ескпедиции у нас подчерта и получената логистичната помощ от южноамериканската страна при разширяването на българската база.

Антарктида е символ на приятелството, изтъкна посланикът на Аржентина в България Алехандро Сотнер Мейер. По думите му аржентинското присъствие на ледения континент е свидетелство за динамичен живот, като страната има радио, медицински център, католически параклис и училище. Посланик Мейер припомни, че антарктическият институт в Буенос Айрес оказва не само научна и логистична подкрепа на първите български експедиции, но подпомага снабдяването на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“, която е построена през 90-те години с материали, доставени от Аржентина. Той също така изрази надеждата си, че българо-аржентинските връзки ще продължат да се задълбочават като доказателство за взаимната ангажираност с общото настояще и бъдеще, но също така и Антарктида да остане обща страст – място на единение и приятелство, както е било и досега.

Аржентина провежда първата си експедиция до Антарктида през 1904 г. и е сред първите държави, изпратили свои учени, на ледените земи. Днес аржентинските бази там са общо 13.

Началото на българската арктическа дейност е поставено през 60-те години. В момента базата „Св. Климент Охридски“ разполага с модерна лаборатория, пощенска станция, православен параклис и пресклуб. Досега проведени успешно са 33 български антарктически експедиции, които осъществяват своята дейност с подкрепата на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“.

На откриването на изложбата присъстваха депутати, представители на дипломатическия корпус и журналисти.

