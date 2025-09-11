Докторантка на INSAIT е сред примерите за успешни млади европейски изследователи на ЕК

Анна-Мария Халачева, докторант в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, беше посочена от Европейската комисия като един от примерите за успешни млади европейци.

Талантливата изследователка е включена в стратегическия документ „From promise to progress: First year in office“, който придружава годишната реч на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, представена на 10 септември. България е сред малкото държави, откроени с конкретен пример за млади научни таланти.

Халачева е носител на престижната Google DeepMind стипендия и е включена в списъка на Forbes Bulgaria „30 под 30“ (2024). Нейните изследвания са в областта на 3D компютърното зрение и роботиката със специален фокус върху това как автономните роботи възприемат и взаимодействат с околната среда. Тя и екипът ѝ прилагат отворен подход към научните изследвания, насърчавайки глобалното сътрудничество и иновациите.

Успехите на младите изследователи се подкрепят с осигуряване на необходимата среда и финансиране – INSAIT и София Тех Парк инвестират 90 милиона евро европейски средства в създаването на AI фабрика, която ще ускори развитието на изкуствения интелект и ще подпомага новото поколение изследователи.

