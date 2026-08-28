До 4000 евро помощ за пострадалите от наводненията

Изплащането на еднократната помощ до 1171 евро започва в началото на септември, а засегнатите домакинства могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа

Еднократните помощи за хората, пострадали от наводненията, в размер до 1171 евро ще започнат да се изплащат в началото на септември. Това съобщи министър-председателят Румен Радев при посещението си в община Струмяни – един от районите, сериозно засегнати от бедствието.

Премиерът се запозна с ремонтно-възстановителните дейности и с изпълнението на мерките за социална подкрепа. В посещението участва и заместник-министърът на труда и социалната политика Данаил Русев.

„Държавата няма да остави своите граждани на стихията. Комисиите работят, щетите се описват и още в началото на септември ще отпуснем еднократна социална помощ от 1171 евро на пострадалите“, заяви Радев.

Три вида финансова подкрепа

По линия на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане засегнатите домакинства могат да разчитат на до 4000 евро финансова подкрепа.

Предвидени са три вида помощ – еднократна социална помощ до 1171 евро за инцидентно възникнали потребности, допълнителна подкрепа от 1550 евро, както и до 1300 евро от фонд „Социална закрила“ за закупуване на оборудване и обзавеждане.

Заместник-министър Данаил Русев разясни на пострадалите условията и възможностите за получаване на средствата.

55 пострадали имота са обходени в Струмяни

По данни на дирекция „Социално подпомагане“ – Сандански, социалните служби вече са обходили 55 пострадали имота в село Струмяни. До момента са подадени 10 заявления за еднократна помощ до 1171 евро.

Допълнително за общината ще бъдат осигурени 25 безработни лица, които да се включат в разчистването на щетите по програмата „Заетост без бариери“.

Социалните служби са на терен и в Батак и Пещера

Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера, където разговаря с пострадали семейства и представители на местната власт.

„За нас е важно да сме на място, да чуем хората и да видим от каква подкрепа имат нужда“, заяви Клисурска.

Екипите на социалните служби са обходили 50 пострадали жилища в Батак и село Нова махала, където са описани нанесените щети. В община Пещера са засегнати още 13 къщи, а общо осем от пострадалите семейства в двете общини са с деца.

До момента в дирекциите „Социално подпомагане“ са постъпили около 20 заявления за помощи от жители на Батак и Пещера.

„Колкото по-бързо получим заявленията, толкова по-бързо подкрепата ще достигне до хората“, подчерта Клисурска.

Получен е и сигнал за пострадала къща във Фотиново. Предстои екипи на социалните служби и общинската администрация да посетят имота и да установят размера на щетите.

Временна заетост за разчистване след бедствието

Подкрепа ще бъде осигурена и чрез Агенцията по заетостта. Очаква се да бъдат одобрени 17 работни места за временна заетост в община Батак. Наетите ще се включат в почистването и възстановяването на засегнатите райони.

По време на посещението си Надя Клисурска обсъди необходимите мерки за пострадалите домакинства и с представители на местната власт, като благодари за бързата реакция след бедствието.