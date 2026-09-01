До 300 000 евро помощ за рибарството, аквакултурите и преработвателите заради кризата в Близкия изток
Три нови процедури са публикувани за обществено обсъждане, а предложения могат да се подават до 8 септември 2026 г.
Три нови процедури за финансова подкрепа на сектор „Рибарство“ са публикувани за обществено обсъждане от Управляващия орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.
Помощта е предназначена за компенсиране на пропуснати доходи и допълнителни разходи, възникнали за операторите в сектора вследствие на кризата в Близкия изток.
Подкрепата обхваща всички основни подсектори – риболов, аквакултури и преработка на продукти от риболов и аквакултури.
Максималната помощ достига 300 000 евро
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 300 000 евро.
За обществено обсъждане са публикувани три отделни процедури – за компенсации в подсектор „Риболов“, подсектор „Аквакултури“ и за предприятията, занимаващи се с преработка на продукти от риболов и аквакултури.
Заинтересованите страни могат да изпращат своите коментари и предложения до 8 септември 2026 г. включително.
Пълният пакет от документи за всяка от процедурите е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН).
Процедура BG14MFOP001-2.015 – компенсации за подсектор „Риболов“
Процедура BG14MFPR001-2.016 – компенсации за подсектор „Аквакултури“
Процедура BG14MFPR001-2.017 – компенсации за преработка на продукти от риболов и аквакултури