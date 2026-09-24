До 180 млн. евро за български компании по JEREMIE – средства за иновации, Deep Tech и стратегически сектори

Народното събрание ратифицира промените в споразуменията с Европейския инвестиционен фонд, а финансирането няма да изисква допълнителни средства от държавния бюджет

До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в български иновативни компании и малки и средни предприятия чрез европейската инициатива JEREMIE. Това стана възможно след ратификация от Народното събрание на изменените споразумения между България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на финансовия инструмент.

Средствата ще осигурят допълнителна подкрепа за развитието на българската иновационна екосистема и за предприятия с висок потенциал за растеж.

Средства за Deep Tech, растеж и стратегически инвестиции

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обясни пред Народното събрание, че ресурсът ще бъде насочен към фондове за растеж, технологичен трансфер и дълбоки технологии (Deep Tech).

Финансиране е предвидено още за инфраструктурния фонд на инициативата „Три морета“, както и за фондове в областта на отбраната и технологиите с двойна употреба.

В общия ресурс са включени и 48,4 млн. евро възстановени средства от ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“. Добавянето им към рециклирания ресурс от JEREMIE е част от петото изменение на споразуменията.

Финансирането по JEREMIE ще бъде управлявано от Европейския инвестиционен фонд.

Подкрепа за стартиращи и разрастващи се компании

Според министър Василев ратифицирането гарантира използването на възстановените средства за нови финансови инструменти в съответствие с националните и европейските политики.

Целта е да бъдат подкрепени иновациите, конкурентоспособността, стартиращите и разрастващите се предприятия, както и инвестициите в стратегически сектори.

Важно е, че ратифицирането на споразуменията не изисква предоставянето на допълнителни средства от държавния бюджет.

JEREMIE е определена като един от най-успешните финансови инструменти за подкрепа на бизнеса в България.