До 180 млн. евро за български компании по JEREMIE – средства за иновации, Deep Tech и стратегически сектори
Народното събрание ратифицира промените в споразуменията с Европейския инвестиционен фонд, а финансирането няма да изисква допълнителни средства от държавния бюджет
До 180 млн. евро ще бъдат инвестирани в български иновативни компании и малки и средни предприятия чрез европейската инициатива JEREMIE. Това стана възможно след ратификация от Народното събрание на изменените споразумения между България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на финансовия инструмент.
Средствата ще осигурят допълнителна подкрепа за развитието на българската иновационна екосистема и за предприятия с висок потенциал за растеж.
Средства за Deep Tech, растеж и стратегически инвестиции
Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев обясни пред Народното събрание, че ресурсът ще бъде насочен към фондове за растеж, технологичен трансфер и дълбоки технологии (Deep Tech).
Финансиране е предвидено още за инфраструктурния фонд на инициативата „Три морета“, както и за фондове в областта на отбраната и технологиите с двойна употреба.
В общия ресурс са включени и 48,4 млн. евро възстановени средства от ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“. Добавянето им към рециклирания ресурс от JEREMIE е част от петото изменение на споразуменията.
Финансирането по JEREMIE ще бъде управлявано от Европейския инвестиционен фонд.
Подкрепа за стартиращи и разрастващи се компании
Според министър Василев ратифицирането гарантира използването на възстановените средства за нови финансови инструменти в съответствие с националните и европейските политики.
Целта е да бъдат подкрепени иновациите, конкурентоспособността, стартиращите и разрастващите се предприятия, както и инвестициите в стратегически сектори.
Важно е, че ратифицирането на споразуменията не изисква предоставянето на допълнителни средства от държавния бюджет.
JEREMIE е определена като един от най-успешните финансови инструменти за подкрепа на бизнеса в България.