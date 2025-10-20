ДНСК провери пътя Мездра – Ботевград

ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ДНСК СЕ ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ НА ИНЖЕКЦИОННИ АНКЕРИ НА ОБЕКТ: „Път І-1“ (Е79) Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122

Предвид възложените й функции по Закона за устройство на територията и с оглед установените множество разломи и срутвания на „Път І-1“ (Е79) Мездра – Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122 /в строителство/, ДНСК възложи на „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-НИСИ“ ЕООД проверка на носещата способност на инжекционни анкери тип IBO R32, основна част от укрепване на откосите на пътя.

Превантивната проверка е с цел да бъдат предприети своевременни мерки, при необходимост, преди въвеждане на обекта в експлоатация.

В периода от 02.10.2025г. до 09.10.2025г. специалисти и експерти на НИСИ ЕООД изпитаха и провериха 25 бр. инжекционни анкери.

Експертите на НИСИ ЕООД установиха, че изпитаните инжекционни анкери притежават необходимата носеща способност за предвиденото предназначение, с което се изключва риска от разрушения и се създават безопасни условия за ползването на пътя след въвеждането му в експлоатация.

Facebook

Twitter



Shares