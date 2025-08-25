ДНСК прекрати удостоверенията на три фирми

Съгласно чл. 167, ал. 9, т. 1 от ЗУТ (при влезли в сила две наказателни постановления за срок от три години, с които са наложени имуществени санкции на юридическото лице или на едноличния търговец по ЗУТ или нормативните актове по прилагането му), са отнети удостоверенията на следните фирми упражняващи консултантски услуги.

ЛИФО ООД, ЕИК 123681758, гр. Стара Загора с управител Юлия Цаклева, със Заповед № РД-27-189/18.06.2024г. на началник ДНСК.

СТРОНА КОНСУЛТ ООД, ЕИК 206803748, гр. Плевен с управител Васил Василев със Заповед № РД- РД-27-92/11.04.2025г. на началник ДНСК (в процес на обжалване).

ЛАЧОВ СТРОЙ КОНСУЛТ 1 ЕООД, ЕИК 203644995, гр. Благоевград с управител Асен Лачов със Заповед № РД-27-149/14.08.2025г. на началник ДНСК.

Започнато е административно производство по чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК) по издаване на индивидуален административен акт съгласно заповед на началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ за предсрочно прекратяване действието на удостоверение № РК-0183/ 01.03.2024. на фирма „ГРАФИТИ“ ООД с ЕИК 114608558 за извършване на дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

ДНСК обръща внимание на всички лица, упражняващи консултантски дейности по чл. 166, ал.1, т. 1 по ЗУТ, стриктно да спазват разпоредбите на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба.

Facebook

Twitter



Shares