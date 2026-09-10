Депутатите приеха на първо четене промени за защита срещу SLAPP делата

Промените в ГПК предвиждат възможност т.нар. дела-шамари да бъдат прекратявани от съда още на ранен етап

Народното събрание прие на първо четене предложените от правителството промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), насочени към защита срещу SLAPP делата, известни като „дела-шамари“. Законопроектът беше подкрепен със 173 гласа „за“, а деветима депутати се въздържаха.

Промените целят да защитят журналисти, медии, правозащитници, представители на научната общност и други лица, ангажирани с теми от обществен интерес, когато съдебни производства се използват като средство за натиск или ограничаване на публичното им участие.

„Категоричен съм, че с този законопроект сме намерили баланса между правата на страните в едно гражданско производство и защитата на свободата на словото“, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов пред депутатите.

Проектът предвижда в ГПК да бъде създадена нова глава – „Производство поради публичното участие на ответника“. Една от основните мерки е възможността съдът да прекратява граждански и търговски дела от типа SLAPP още на ранен етап.

Сред признаците, по които съдът ще може да разпознава подобни производства, са неравнопоставеност между страните, прекомерност или необоснованост на иска, както и данни за сплашване, тормоз, заплахи, икономически или политически натиск.

Предвиждат се ограничения и при налагането на запори и възбрани. Подобно обезпечение няма да се допуска, ако не са представени убедителни писмени доказателства в подкрепа на иска.

Ако съдът отхвърли претенцията и установи, че производството е било заведено заради общественото участие на ответника, това ще бъде изрично посочвано в окончателното решение.

Според Министерството на правосъдието предложените правила надхвърлят минималните изисквания на европейското законодателство, тъй като ще се прилагат не само при трансгранични, но и при национални дела.

Найденов уточни още, че законопроектът не предвижда безплатна правна помощ от държавата за ответниците по SLAPP дела. Защитата обаче ще може да бъде предоставяна про боно по преценка на адвоката.