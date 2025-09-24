Делегация, водена от вицепремиера Атанас Зафиров, беше приета от премиера на Република Армения Никол Пашинян

Министър-председателят на Република Армения Никол Пашинян прие през вчерашния ден делегация, водена от вицепремиера на България Атанас Зафиров. Никол Пашинян приветства посещението в Армения и отбеляза, че политическите и културни отношения на високо ниво между двете страни трябва да бъдат основа за развитието и задълбочаването на икономическото сътрудничество. Министър-председателят изрази надежда, че в резултат на посещението на г-н Зафиров ще се работи по-активно в тази насока.

Вицепремиерът на България изрази благодарност за топлото посрещане и поздрави Република Армения за Деня на независимостта. Атанас Зафиров подчерта вековните връзки между двете страни и народи и добави, че страната му отдава значение на разширяването на търговско-икономическите отношения с Армения.

В тази връзка събеседниците отбелязаха необходимостта от провеждане на бизнес форуми и предприемане на стъпки за насърчаване на сътрудничеството в различни сектори на икономиката. Те обмениха мнения и относно сътрудничеството между Армения и Европейския съюз, както и по други въпроси от регионално значение. Вицепремиерът на България приветства декларацията и установяването на мир, подписани между Армения и Азербайджан във Вашингтон на 8 август.

Участие в срещата взе и заместник председателя на Народното събрание Драгомир Стойнев, който подчерта значението на връзките между двата парламента като възлов елемент от укрепването и насърчаването на приятелството между двата народа.

