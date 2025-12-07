Дежурни екипи на МВР следят ситуацията с дъждовете в Бургаска област

Четири екипа служители от Районно управление – Царево към момента са на терен, като за през нощта е създадена организация за работа на още два полицейски екипа.

12 служители са в готовност да се организират в допълнителни шест екипа при нужда и влошена метрологична обстановка. Обилните валежи от дъжд на територията на Районно управление – Царево са стартирали около 04.30 ч. днес, като освен наряда са били осигурени още три допълнителни полицейски екипа, които са обходили съществуващите критични точки. Падналото количество валежи е било около 130 литра на кв.м., което е довело до спиране на движението по републиканския път III-9901 в района на новия завод в Царево и района на местността „Падналите мостове“, поради преливане на вода върху пътната настилка, идваща от дерета извън урбанизираните зони на общината и правеща водосбор на високите части на планината. В с. Лозенец екип на РУ-Царево беше затворил временно и ул. „Георги Кондолов“ в района зад ваканционно селище Лозенец, където пътят също беше залят от вода, придошла предимно от главния път и останалите пътища и улици в района, тъй като е най-ниската точка. Обходени са всички села и от ранните часове на деня е осъществен контакт с всички кметове и кметски наместници, както и с районната пожарна служба в Царево. Към момента няма разрушена инфраструктура, както и материални щети. В района на къмпинг Арапя е обходено навсякъде, като единствено каравани и бунгала непосредствено до дерето, което преминава покрай къмпинга, са били леко заляти. Повечето от обектите там са незаконни и са поставени нерегламентирано в земеделски земи. Системата БГ Албърт е задействана в 14.00 ч. Към момента няма бедстващи хора.

На територията на Община Созопол – отсечката на третокласен път III-7908 от село Зидарово към село Присад до село Димчево, бе затворена поради заливане с вода. Отсечката на общински път от село Извор до разклона за село Зидарово бе отворена за движение, въпреки наводнението, тъй като оттокът е бил бърз. Имало е три закъсали леки автомобила, като за извеждането им от рисковата зона е насочен екип на пожарната.

Около 14.15 ч. дигата на река Изворска, в която се влива река Факийска, се е скъсала и четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор. Няма опасност за останалите къщи и хора. Пътят за Извор засега е отворен. А пътят през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен.

Във всички критични зони са разположени полицейски патрули.

