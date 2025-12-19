Държавният глава ще връчи първия мандат за съставяне на правителство след Нова Година

Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста с надеждата да ги настроиш срещу своите политически опоненти, заяви президентът Радев

Управляващите подеха кампания да прехвърлят върху други собствената си вина за несправяне и провал в овладяването на цените и дълговата спирала, за гарантиране на стабилност на бизнеса и социална защита на хората в прехода към еврозоната. Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората на протеста с надеждата да ги настроиш срещу своите политически опоненти. Това заяви президентът Румен Радев при приключването на консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията през тази седмица държавният глава се срещна с политическите формации преди връчването на мандат за съставяне на правителство. В разговорите участва и вицепрезидентът Илияна Йотова.

Всеобщо е мнението, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът е разрушен, а предсрочните парламентарни избори вече са на хоризонта, посочи държавният глава. Президентът подчерта, че са необходими неотложни действия за повишаване на доверието в изборния процес, който бе тежко компрометиран и в резултат на манипулации цяла една партия като „Величие“ първоначално не бе допусната до полагащото ѝ се място в Народното събрание. Румен Радев изрази очакване парламентарните сили да спазят ангажимента, поет по време на консултациите и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективният фактор при гласуване и отчитане на гласовете. Това, заяви той, означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките.

„Българите помнят срещу кого и срещу какво масово протестираха. Те помнят и няма да забравят кой и как ги докара до това положение“, посочи президентът. По думите му властта, която налагаше насила своите интереси и решения, без да се съобразява с българските граждани, следва да носи своята политическа отговорност докрай, до встъпването на следващото служебно правителство, без да абдикира от своите конституционни задължения.

„За да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно Коледните и Новогодишни празници, политическото ожесточение трябва да отстъпи“, заяви още Румен Радев и посочи, че ще връчи първия мандат за съставяне на правителство след Нова Година.

