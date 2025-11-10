Държавният глава ще участва в тържествената церемония на конкурса „Мениджър на годината“

Днес, 10 ноември, държавният глава Румен Радев ще участва в церемонията, на която ще бъде обявен победителят в 18-ото издание на конкурса „Мениджър на годината“.

Събитието ще започне в 19.30 часа в сградата на Софийската опера и балет.

Президентът ще връчи наградата в основната категория на бизнес лидера, събрал най-много точки в хода на конкурса, и ще приветства участниците. Всяка година събитието, организирано от списание „Мениджър“, отличава предприемачите, които създават, прилагат и утвърждават добри управленски практики в България.

Facebook

Twitter



Shares