сряда, септември 10, 2025
България

Държавният глава ще проведе среща с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия

На 11 септември, четвъртък, от 10.30 часа президентът Румен Радев ще проведе среща на „Дондуков“ 2 с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия, които са на посещение в България по покана на държавния глава.

В срещата ще участват представители на компании, работещи в сферата на електрическата мобилност, инфраструктурата и туризма, които са заявили интерес да инвестират в България.

Военновъздушните сили продължават да подпомагат гасенето на горските пожари в страната

Личен състав и военна техника ще се придвижват по републиканската пътна инфраструктура във връзка с ротация на военни формирования

Човешка съпричастност на полицейски служители предотврати инцидент на АМ „Хемус“

