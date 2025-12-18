Държавният глава: Работната атмосфера в парламента се влошава с всеки изминал ден, но хората очакват той да реши важни задачи

Президентът проведе консултации с представители на парламентарната група на ПП МЕЧ

Работната атмосфера в парламента се влошава с всеки изминал ден, но хората очакват той да реши важни задачи. Това заяви президентът Румен Радев в рамките на консултации за съставяне на правителство с представители на парламентарната група на ПП МЕЧ. В съответствие с предвидената в чл. 99 от Конституцията процедура държавният глава провежда консултации с политическите сили в 51-вото Народно събрание. В срещата участва и вицепрезидентът Илияна Йотова.

Държавният глава постави въпроса за това дали от ПП МЕЧ виждат все още живот в 51-вото НС с друга управленска конфигурация и отбеляза обстоятелството, че съгласно последните промени в Конституцията Народното събрание не се разпуска при назначаване на служебно правителство. Румен Радев подчерта и необходимостта от повишаване на честността и прозрачността на изборния процес чрез промени в Изборния кодекс. Развитието по темата с държавния бюджет също бе повдигната от държавния глава след вчерашното едновременно внасяне както на законопроект за нов държавен бюджет, така и на удължителен закон за бюджета през 2026 г. „Това трудно се обяснява с инструментите на логиката, остана загадка за хората извън парламента какво точно стана с бюджета“, посочи държавният глава.

Председателят на МЕЧ Радостин Василев отхвърли възможността за сформиране на ново управленско мнозинство в рамките на настоящия парламент и се обяви за провеждането на избори в първата седмица на месец април 2026 г. По отношение на въпроса за промени в Изборния кодекс Радостин Василев посочи, че от МЕЧ подкрепят машинното гласуване и не одобряват предложенията за създаване на преброителни центрове. Той добави, че от парламентарната група са подготвили законопроект, но са скептични за приемането му заради липсата на подкрепа в Народното събрание. По думите му промени в изборния закон следва да се приемат от мнозинство, различно от настоящото.

