Държавният глава поздрави ученици, представили народния обичай Коледуване в президентската институция, че съхраняват българските традиции

В навечерието на Коледните и новогодишните празници деца от 5-и клас в ОУ „Иван Вазов“, гр. Русе бяха посрещнати в президентската институция от държавния глава Румен Радев.

Учениците представиха пред президента народния обичай Коледуване с наричания за здраве и благополучие през новата година.

Румен Радев поздрави децата за прекрасните им изпълнения и че пресъздавайки народните обичаи, те съхраняват святите български традиции. Президентът пожела на учениците здраве, успехи и сбъднати мечти.

След срещата си с държавния глава учениците имаха възможност да разгледат сградата на президентската институция, като посетиха Гербовата зала и многофункционалната библиотека на президентството.

