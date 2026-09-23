Държавният глава Илияна Йотова разговаря с президента на Световния еврейски конгрес

По време на посещението си в Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН държавният глава Илияна Йотова се срещна с президента на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер. Лаудер определи България като специално място за еврейската общност, като добрия пример за толерантност. От своя страна, президентът припомни, че България е единствената страна, спасила своето еврейско население по време на Втората световна война.

Илияна Йотова представи пред президента на Световния еврейски конгрес идеята за създаване в България на Музей на толерантността. „В основата му ще бъде спасяването на българските евреи. Музеят ще е жив интерактивен паметник на българските праведници“, посочи президентът, като подчерта, че децата трябва да познават тази история.

На срещата беше изтъкнато, че именно образованието е в основата на борбата с антисемитските настроения и прояви днес. Илияна Йотова определи като опасна тенденцията за пренаписване на историческите факти и отричането на Холокоста.