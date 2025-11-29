Държавният глава: Ботевград не само пази историята и традициите, но и се развива с поглед към бъдещето

Президентът Румен Радев участва в отбелязването на празника на Ботевград и 148 години от Освобождението на града

Ботевград предлага много повече от вълнуваща среща с историята и традициите, защото е не само добро място за живеене и символ на гостоприемство, но и е пример за успешна община, която гледа уверено в бъдещето. Това заяви президентът Румен Радев в Ботевград, където участва в отбелязването на празника на общината и 148 години от Освобождението на града. В рамките на честването държавният глава отдаде почит пред паметника на Васил Левски и Паметника на свободата в Ботевград.

В приветствието си към жителите на града президентът Радев посочи, че датата 29 ноември 1877 г. е „исторически вододел, който бележи началото на ново броене“, първият ден от дългоочакваната свобода. „148 години ни делят от онези съдбовни събития, когато именно в Орханийския край се предопределя победоносният ход на Руско-турската освободителна война – настъплението на Западния отряд на генерал Гурко не само откри пътя към София, но и кръвта на офицери и войници, на орханийски опълченци, поборници и доброволци, положи основите на независимото българско отечество“, заяви Румен Радев, като допълни, че този подвиг няма да бъде забравен.

„Годините на хронична политическа криза, на отдръпване на държавата от нуждите на по-малките населени места, изправи и тук местната власт пред редица сериозни предизвикателства“, посочи Румен Радев. Държавният глава приветства усилията на общинското ръководство и гражданите на Ботевград за това, че въпреки трудностите, се стремят да развиват модерна община с възможности за сигурен живот и успешна професионална реализация на младите хора. Президентът открои също така и усилията на местната управа за развитие на качествено образование и здравеопазване, достойни социални услуги, значим културен живот и добри условия за масов и професионален спорт.

Държавният глава пожела на ботевградчани да бъдат все така всеотдайни в трудолюбието си и горди с постигнатото. Румен Радев изрази надежда младите хора да намират смисъл и възможности да разгръщат таланта си в Родината.

В рамките на посещението си в Ботевград държавният глава проведе среща с кмета на общината Иван Гавалюгов.

