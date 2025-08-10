Държавният глава: Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата

Президентът Румен Радев връща за ново обсъждане в Народното събрание промените в Закона за държавната собственост

Правителството на Пеевски и Борисов стяга най-големия грабеж от 90-те години насам – готви се да разпродава 4400 държавни имота. Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти във Варна. Държавният глава обяви, че връща за ново обсъждане в Народното събрание промените в Закона за държавната собственост, които по думите му неслучайно са прокарани в навечерието на отпуските.

„Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата – така една грешка води до друга грешка. От това ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи и пострада природата“, заяви президентът Радев и изрази очакване депутатите да осмислят наложеното от него вето на промените в Закона за държавната собственост.

В отговор на въпрос за модернизацията на Българската армия президентът открои необходимостта от ефективно приоритизиране на проектите, зачитане на военната експертиза, прозрачност на процеса и ангажиране в максимална степен на българската отбранителна индустрия и наука. Румен Радев изрази също така очакване максимално да бъде оползотворена възможността за инвестиции у нас на германския концерн „Райнметал“, след като изпълнителният директор на компанията Армин Папергер бе на посещение в България по инициатива на президента.

