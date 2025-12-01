Държавният глава: „Българската Коледа“ ни сплотява като общество и изгражда култура на взаимопомощ и доверие

За да има здравната ни система широка обществена легитимност, грижата за децата трябва да бъде в полезрението на държавата, заяви президентът при откриването на 23-ото издание на „Българската Коледа“

„Българската Коледа“ ни сплотява като общество, изгражда култура на взаимопомощ и доверие и укрепва вярата ни в човечността и надеждата ни за едно по-добро бъдеще. Това заяви президентът Румен Радев в УМБАЛ „Александровска“, където обяви старта на 23-ото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа”, която се провежда под негов патронаж. Държавният глава беше придружаван от съпругата си Десислава Радева.

В приветствието си президентът Радев посочи, че през годините „Българската Коледа“ се е утвърдила като символ на съпричастност и отговорност към децата на България. Президентът добави, че за да бъде дарителската кампания успешна и да се ползва с доверие, са важни и лекарите, които полагат грижи с всеотдайност и съпричастност към българските деца.

От името на съорганизаторите на „Българската Коледа“ – президентската институция, Българска национална телевизия, Нова телевизия, и на Експертния съвет към инициативата, държавният глава изрази признателност към хилядите българи, подкрепили за поредна година инициативата, медиите и личностите с обществен авторитет, застанали зад каузата.

Президентът представи резултатите от двадесет и второто издание на благотворителната инициатива. През 2025 г. „Българската Коледа“ разполагаше с бюджет от 3 750 000 лв., като 550 деца получиха подкрепа на обща стойност 1 689 756 лв. за диагностика и лечение, скъпоструващи медикаменти и последваща рехабилитация. Осигурена е съвременна високотехнологична медицинска апаратура на 26 лечебни заведения от цялата страна, на обща стойност 1 715 584, 80 лв. С тази апаратура ще могат да се прилагат съвременни методи за навременна прецизна диагностика и оптимално лечение.

Президентът заяви, че „Българската Коледа“ не замества задълженията на здравната ни система, а я подпомага. „Българската Коледа“ се превърна в силен морален еталон и коректив за институциите, защото доказа, че с много по-малко средства могат да се постигат високи резултати, когато се подходи с ангажираност, професионализъм и отговорност пред обществото. Президентът допълни, че постигнатото в последното издание на инициативата повдига и някои въпроси. „Защо при здравен бюджет, който вече надхвърля 10 милиарда лева, тези 550 деца трябва да разчитат на „Българската Коледа“ за животоспасяващи медикаменти и грижи? Защо и докога тези деца ще остават извън полезрението и обхвата на държавата?“, попита държавният глава и призова институциите да намерят решение на тези въпроси, за да се ползва здравната ни система със солидна обществена легитимност.

Темата на 23-ото издание на „Българската Коледа”, което ще продължи през цялата 2026 г., e „В подкрепа на хронично и тежко болните деца”. Президентът изрази увереност, че чрез инициативата отново ще бъде подадена ръка на всички нуждаещи се деца и техните семейства. Държавният глава очаква да бъдат обхванати повече детски клиники и отделения в цялата страна, като им се осигури нова високотехнологична апаратура, която да дава възможност на медицинските специалисти да разширят възможностите за прилагане на иновативни форми на диагностика и лечение.

В рамките на събитието държавният глава удостои с Почетния знак на президента клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Александровска“. Отличието се връчва по повод 120-годишнината от създаването на най-старото детско лечебно заведение в България и за изключителните заслуги в областта на лечението на деца, изграждането на кадрите на българското детско здравеопазване и развитието на медицинската наука. Президентът Румен Радев и съпругата му посетиха трите отделения на Клиниката по педиатрия.

Повече информация за „Българската Коледа”, за начините на дарение и кандидатстване можете да намерите на официалния сайт: www.bgkoleda.bg

