Държавният глава: България и Виетнам следва да задълбочават икономическото си сътрудничество отвъд търговията към насърчаване на взаимните инвестиции и съвместни производства

Президентът Румен Радев и генералният секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическата партия То Лам откриха Българо-виетнамски бизнес форум

Интензивните връзки на най-високо политическо равнище и диалогът на всички нива между България и Виетнам са предпоставка за задълбочаване на бизнес отношенията между двете страни. Това заяви държавният глава Румен Радев днес на бизнес форум, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам. Събитието, организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в партньорство с Агенция за чуждестранни инвестиции на Виетнам (FIA), беше открито от българския президент и генералния секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическата партия То Лам, който е на официално посещение у нас по покана на Румен Радев. В делегацията, ръководена от виетнамския лидер са включени министри, както и представители на виетнамския бизнес.

В изказването си президентът подчерта, че българо-виетнамските отношения се основават на исторически и приятелски връзки, които са отвъд търговско-икономическите отношения. Той напомни, че у нас преди десетилетия образование, професионална квалификация и възможност за работа са получили над 30 000 виетнамски граждани. „Днес те са здрав мост между нашите народи“, заяви Румен Радев. Президентът посочи и обявената по-рано днес на „Дондуков“ 2 съвместна декларация за издигане на двустранните отношения на ниво стратегическо партньорство между Република България и Социалистическа република Виетнам, която увенчава съвместните усилия от последните десетилетия двете страни да разширяват и задълбочават сътрудничество си. „Този форум ще постигне успех, защото има здрава и морална, а вече и нормативна основа“ заяви той. „Стокообменът между нашите страни се развива възходящо, но е далеч от потенциала, който имаме“, посочи също така държавният глава.

Президентът отбеляза пред представителите на бизнеса предимствата, с които България разполага за привличане на чуждестранни инвестиции. Страната ни се утвърди като иновационен център в Югоизточна Европа и предлага редица конкурентни предимства в иновациите, изкуствения интелект, високите технологии, високотехнологичните производства с голяма добавена стойност.

Румен Радев постави акцент върху свързаността като задължително условие за успех в икономическите отношения между България и Виетнам. Затова, по думите на президента, двете страни трябва да се възползват от своето стратегическо географско положение – Виетнам в Югоизточна Азия, България в Югоизточна Европа, и да развиват съвместно проекти в инфраструктурата, транспорта, логистиката, дигиталната инфраструктура. Като свидетелство за потенциала в областта на транспорта и логистиката президентът даде пример с граничния пункт между България и Турция, който вече е най-натовареният сухопътен граничен пункт в света след като изпревари този между САЩ и Мексико. Като друго направление за надграждане на сътрудничеството Румен Радев открои аутомотив сектора, който у нас бележи бурно развитие с над 350 компании, над 80 000 ангажирани и формиращ 12% от БВП.

България развива и утвърждава успешна екосистема на стартъпи, иновации и информационни технологии, заяви също така президентът. Той отбеляза създадения Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), който е първи по рода си в Източна Европа и привлича водещи международни професори и учени, кани и отваря вратите си за талантливи студенти от цял свят. Румен Радев посочи и спечеления от страната ни проект за изграждане на една от шестте нови фабрики за изкуствен интелект на Европейския съюз с финансиране от 90 млн. евро. Като друга бързоразвиваща се област той открои производството на сателити и комуникационни системи и системи за тяхното управление. С потенциал за сътрудничество държавният глава отбеляза и киберсигурността.

България и Виетнам имат отлични традиции и в отбранителната индустрия и амбицията да ги надграждат, посочи също така Румен Радев. Във връзка с това той подчерта водещото място на страната ни сред производителите на боеприпаси и леко въоръжение в Европейския съюз и в НАТО. Сред другите области с потенциал за сътрудничество президентът посочи биотехнологиите, фармацевтиката и индустрията, чийто обхват страната ни разширява. Румен Радев посочи също така потенциала за сътрудничество отвъд търговията и към съвместни производства и взаимни инвестиции, така че двете държави да излизат с общи продукти на пазарите на трети страни.

В приветствието си към участниците на бизнес форума генералният секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическата партия То Лам открои ключовото значение на търговско-икономическите отношения и взаимните инвестиции. По думите му обявената по-рано днес декларация за издигане на двустранните отношения на ниво стратегическо партньорство отваря нова глава в двустранните отношения. Виетнамският лидер отбеляза напредъка на България в науката, високите технологии и иновациите, които намират отражение в производствените процеси. То Лам постави също така фокус върху сътрудничеството в отбраната и сигурността и подчерта значението на културния обмен между България и Виетнам, като обърна внимание на виетнамските студенти, които учат в България, както и на голямата общност виетнамски граждани, които говорят български език. Той подчерта също така необходимостта от развитие на транспортната свързаност не само чрез укрепване на пристанищните връзки, но и чрез създаването на преки въздушни линии и развитие на железопътните връзки. По думите му сътрудничеството между България и Виетнам е основа за връзка между страната ни и държавите от АСЕАН.

Над 60 виетнамски и над 100 български представители на компании в области, сред които фармацевтична индустрия, високотехнологични производства и информационни и комуникационни технологии, чиста енергия, земеделие, хранително-вкусова промишленост, дигитална инфраструктура, авиация, телекомуникации, транспорт и др., взеха участие във форума, който представя възможностите за партньорство и перспективите за сътрудничество. В рамките на събитието, в присъствието на Румен Радев и То Лам, бяха разменени меморандуми за разбирателство.

