Държавата ще продължи да инвестира в детски градини и училища и след 2027 г.
Министър Георги Вълчев направи първа копка на нов корпус на детска градина „Веселушка“ в Марково, който ще осигури още 60 места за деца
Държавата ще продължи да подкрепя изграждането и разширяването на детски градини и училища и след 2027 година. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на първата копка за нов корпус на детска градина „Веселушка“ в село Марково, община „Родопи“.
„Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища е от изключително значение за подкрепата на общините. В много населени места има необходимост от нови места за децата и учениците и държавата ще продължи да инвестира в тази инфраструктура“, заяви министърът.
Над 1,1 млн. евро за детска градина „Веселушка“
За разширението на детска градина „Веселушка“ Министерството на образованието и науката инвестира 1 147 748 евро, като проектът ще бъде дофинансиран и от общината.
С новия корпус ще бъдат разкрити още 60 места за деца. Предвидени са също модернизиране на двора и изграждане на голям физкултурен салон.
В момента детската градина се посещава от 125 деца, за които се грижат осем учители и две медицински сестри.
„Инвестициите в децата са инвестиции в бъдещето на България. Затова ще продължим политиките, с които създаваме по-добри условия за тяхното образование, развитие и игра“, каза проф. Вълчев.
Кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов благодари за държавната подкрепа и посочи, че общината е сред петте в страната с положителен прираст, което увеличава необходимостта от нови места в детските градини и училищата.
Нови инвестиции и в Първенец и Белащица
Инвестициите в образователна инфраструктура в община „Родопи“ обхващат и други населени места.
С над 1,2 млн. евро се изгражда нов корпус към детска градина „Пролет“ в село Първенец, а други над 1,5 млн. евро са предназначени за разширяването на детска градина „Ралица“ в село Белащица.
Нов учебен корпус с физкултурен салон ще бъде изграден и към Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Марково. Реализирането на проекта ще осигури още 120 места за ученици.
По време на посещението си министър Вълчев и кметът Павел Михайлов провериха и строителните дейности по разширението на детска градина „Пролет“ в Първенец.
Над 3000 деца и ученици в община „Родопи“
Община „Родопи“ обхваща 21 села, в които функционират 12 детски градини и 11 училища.
Детските градини се посещават от 1265 деца, а в училищата се обучават 1776 ученици. През настоящата учебна година първокласниците са 295.
В церемонията в Марково участваха деца от детска градина „Веселушка“ и група от местното читалище. Сред гостите бяха представители на местната и държавната власт, общински съветници, кметове на населени места и родители.