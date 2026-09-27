Държавата ще продължи да инвестира в детски градини и училища и след 2027 г.

Министър Георги Вълчев направи първа копка на нов корпус на детска градина „Веселушка“ в Марково, който ще осигури още 60 места за деца

Държавата ще продължи да подкрепя изграждането и разширяването на детски градини и училища и след 2027 година. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на първата копка за нов корпус на детска градина „Веселушка“ в село Марково, община „Родопи“.

„Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища е от изключително значение за подкрепата на общините. В много населени места има необходимост от нови места за децата и учениците и държавата ще продължи да инвестира в тази инфраструктура“, заяви министърът.

Над 1,1 млн. евро за детска градина „Веселушка“

За разширението на детска градина „Веселушка“ Министерството на образованието и науката инвестира 1 147 748 евро, като проектът ще бъде дофинансиран и от общината.

С новия корпус ще бъдат разкрити още 60 места за деца. Предвидени са също модернизиране на двора и изграждане на голям физкултурен салон.

В момента детската градина се посещава от 125 деца, за които се грижат осем учители и две медицински сестри.

„Инвестициите в децата са инвестиции в бъдещето на България. Затова ще продължим политиките, с които създаваме по-добри условия за тяхното образование, развитие и игра“, каза проф. Вълчев.

Кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов благодари за държавната подкрепа и посочи, че общината е сред петте в страната с положителен прираст, което увеличава необходимостта от нови места в детските градини и училищата.

Нови инвестиции и в Първенец и Белащица

Инвестициите в образователна инфраструктура в община „Родопи“ обхващат и други населени места.

С над 1,2 млн. евро се изгражда нов корпус към детска градина „Пролет“ в село Първенец, а други над 1,5 млн. евро са предназначени за разширяването на детска градина „Ралица“ в село Белащица.

Нов учебен корпус с физкултурен салон ще бъде изграден и към Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Марково. Реализирането на проекта ще осигури още 120 места за ученици.

По време на посещението си министър Вълчев и кметът Павел Михайлов провериха и строителните дейности по разширението на детска градина „Пролет“ в Първенец.

Над 3000 деца и ученици в община „Родопи“

Община „Родопи“ обхваща 21 села, в които функционират 12 детски градини и 11 училища.

Детските градини се посещават от 1265 деца, а в училищата се обучават 1776 ученици. През настоящата учебна година първокласниците са 295.

В церемонията в Марково участваха деца от детска градина „Веселушка“ и група от местното читалище. Сред гостите бяха представители на местната и държавната власт, общински съветници, кметове на населени места и родители.