Държавата рестартира проекта за Националната детска болница с ново задание и нова тръжна процедура

Здравният министър Катя Ивкова заяви, че целта е лечебното заведение да бъде изградено в рамките на мандата, а съставът на Съвета на директорите на инвестиционната компания ще бъде сменен

Държавата предприема стъпки за рестартиране на проекта за Националната детска болница, като ще бъдат подготвени ново задание и нова тръжна процедура. Това стана ясно след първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на лечебното заведение.

„За да имаме гаранция, че в рамките на мандата ни ще бъде изградена Националната детска болница, е много важно държавата да влезе в своите функции. Това беше направено като първа стъпка още днес с Междуведомствения съвет“, заяви здравният министър Катя Ивкова.

По думите ѝ по време на заседанието е разгледан актуалният статус на проекта. Тя посочи, че държавата се намира в ситуация, наследена от 2023 г. – има определен терен, но тръжната процедура е във Върховния административен съд.

„Има определен терен, има една тръжна процедура, която е във Върховния административен съд, или иначе казано – правна безпътица“, коментира Ивкова.

Проблем остава и осигуряването на медицински кадри

Здравният министър посочи като друг сериозен проблем недостатъчната работа по медицинската част на проекта през последните години.

Според нея не е извършено необходимото планиране на медицинските специалисти, които ще бъдат нужни за работата на бъдещата болница, а комуникацията с медицинските дружества и университетите не е била достатъчна.

Ивкова отбеляза, че до момента в тази посока е реализирано финансиране със средства от Европейския съюз на специализации в медицински области, в които има недостиг на кадри.

Заради натрупаните проблеми е взето решение и за смяна на състава на Съвета на директорите на „Здравната инвестиционна компания за детска болница“.

„Поради очевидната липса на постигнати резултати, естествено и нормално е да бъде направена стъпка към смяна на Съвета на директорите. Направено е прозрачно и по правилата“, заяви здравният министър.

Тя подчерта, че детското здраве е държавен приоритет и процесът ще бъде рестартиран в кратки срокове, за да може възможно най-бързо да започне изграждането на лечебното заведение.

Шишков: Ще има ново задание и нова тръжна процедура

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков съобщи, че ще бъде изготвено ново задание за проекта.

„Ще направим ново задание, защото това предполага разхищение, не просто да има детска болница, която ни върши работа, а предполага да даваме повече пари, отколкото е необходимо“, заяви той.

По думите му предстои нова тръжна процедура за нов проект, който да определи конкретните изисквания на държавата и инвеститора.

Шишков оцени определения терен като много подходящ както по отношение на неговата площ, така и на местоположението му. Той подчерта, че имотът е държавен и има перспектива за добра транспортна свързаност заради предстоящото изграждане на околовръстния път.

Регионалният министър припомни, че проблем в миналото е представлявал частен имот в средата на терена. По думите му през 2023 г. е бил изменен подробният устройствен план и е сключен договор с частния собственик. В Общия устройствен план теренът е отреден за обществено строителство на болница.