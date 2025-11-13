Държавата публикува за обществено обсъждане актуализирания План за управление на Природен парк „Витоша“

Министерството на земеделието и храните и Министерството на туризма информират, че предстои обществено обсъждане по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“.

Това е част от ангажимента, поет от междуведомствената работна група за устойчиво развитие на планинския туризъм, ръководена от министъра на туризма Мирослав Боршош.

Благодарение на съвместните усилия на Министерството на земеделието и храните и Министерството на туризма планът за управление на Природен парк „Витоша“ ще бъде публикуван за обществено обсъждане на 2 декември 2025 г. Целта на направените предложения и редакции е постигането на баланс между природозащитните цели и възможностите за рекреация, спорт и туризъм в планината.

Разработеният през 2014 г. проект на актуализация на плана е преминал процес на редакция с цел допълване на актуални данни и осъвременяване с наличната нова информация.

Документът и приложенията към него ще бъдат достъпни на интернет портала за обществени консултации www.strategy.bg, на официалния сайт на Природен парк „Витоша“ https://park-vitosha.org/ и на хартиен носител в Националния парков информационен център, ул. „Антим I“ №17, гр. София. „Надяваме се, че след отразяване на всички постъпили становища ще бъде постигнат балансиран и работещ модел за устойчиво управление и ползване на защитената територия“, заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов.

Припомняме, че в началото на месец май 2025 г. планът беше внесен за преглед в Изпълнителната агенция по горите и Министерството на околната среда и водите. След получаването и отразяването на становищата от двете институции е осигурена възможност проектът да бъде предоставен за обществено обсъждане.Уведомлението за това беше изпратено на 12 ноември 2025 г. до Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма, Министерството на младежта и спорта, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, областните управители на Софийска област и Перник, ИАГ, ИАОС, НСА, ЛТУ, РИОСВ София, РДГ София, ЮЗДП, ТП „ДГС София“, кметствата на граничещите с парка села, както и до редица неправителствени организации и заинтересовани страни – общо 80 институции и организации.Писмени становища по проекта ще могат да се подават на e-mail адрес dppvitosha@iag.bg или в деловодството на Дирекция „Природен парк Витоша“, ул. „Антим I“ №17, партер, гр. София, до 5 януари 2026 г. включително.

Във връзка с появили се публикации в общественото пространство сме длъжни да информираме, че Столична община е големият отсъстващ в работата на междуведомствената работна група за устойчиво развитие на планинския туризъм.

Целта на институциите е да осигурят прозрачен, експертен и професионален процес, основан на законови процедури и участието на всички заинтересовани страни.

„Витоша е национален символ и стратегически природен ресурс. Наш ангажимент е да осигурим модерна, устойчива и прозрачна рамка за нейното управление. Държавата води процеса и гарантира, че общественият интерес ще бъде защитен. Столична община изцяло отсъства от този процес“, заяви министър Боршош.

Двете министерства ще продължат да информират обществото регулярно за напредъка по актуализацията на Плана за управление и следващите етапи на обществените консултации.

