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България

Държавата предоставя над 9000 литра питейна вода за Илинденци и Струмяни

Недялко Тенев

Помощта е за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение в двете населени места

Министерският съвет одобри безвъзмездното предоставяне на 9072 литра бутилирана питейна вода за селата Илинденци и Струмяни в община Струмяни.

Водата се осигурява от освободени държавни резерви по искане на областния управител на Благоевград.

Мярката е предприета за подпомагане на населението и преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение в двете населени места.

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