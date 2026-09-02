Държавата предоставя над 9000 литра питейна вода за Илинденци и Струмяни
Помощта е за преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение в двете населени места
Министерският съвет одобри безвъзмездното предоставяне на 9072 литра бутилирана питейна вода за селата Илинденци и Струмяни в община Струмяни.
Водата се осигурява от освободени държавни резерви по искане на областния управител на Благоевград.
Мярката е предприета за подпомагане на населението и преодоляване на последиците от обявеното бедствено положение в двете населени места.