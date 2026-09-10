Държавата предоставя два имота на Община Свищов за укрепване на свлачища

Терените се намират край изграждащия се „Дунавски индустриален технологичен парк“, а общината ще ги използва за изграждане на геозащитни съоръжения

Правителството предоставя на Община Свищов два държавни поземлени имота за изграждането на геозащитни съоръжения и укрепване на свлачища.

С решение на Министерския съвет имотите, които досега са публична държавна собственост, се обявяват за частна държавна собственост и се прехвърлят на общината. Те се намират в местността Край Дунава в Свищов, в непосредствена близост до изграждащия се „Дунавски индустриален технологичен парк“.

Причината за предприетите действия е необходимостта от укрепване и обезопасяване на прилежащата към индустриалния парк територия. Теренът попада в обхвата на регистрирани свлачища, което налага своевременно изграждане на укрепителни и геозащитни съоръжения.

Община Свищов планира да реализира два обекта за укрепване на свлачищата. За тях вече са одобрени подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на града.

Прехвърлянето на имотите ще подпомогне и реализацията на проекта за изграждане на „Дунавски индустриален технологичен парк“. Проектът е договорен за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони и паркове и за привличане на инвестиции.

Очаква се проектът да допринесе и за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021–2027 г., както и за устойчивото икономическо развитие на района.

Решението предвижда и конкретен срок за изпълнение. Ако до пет години от придобиването на имотите Община Свищов не реализира предвидените дейности, тя ще трябва да ги прехвърли обратно на държавата.

Поради отпаднала необходимост Министерският съвет отнема управлението на двата терена от Министерството на земеделието и храните.