Данните за въздуха след пожара в „Рафинерия Плама“ се нормализират

Показателите за качеството на атмосферния въздух след пожара в „Рафинерия Плама“ вече се нормализират, след като сутринта бяха установени пикови стойности.

След сигнала от 20.09.2025 г. в РИОСВ – Плевен за настъпила аварийна ситуация заради пожар на територията на „Рафинерия Плама“ АД, експерти под ръководството на директора инж. Зорница Йоткова извършиха проверка на място. Дружеството е оператор на комплексно разрешително.

Незабавно е възложено на Регионална лаборатория – Плевен към Изпълнителна агенция по околна среда (РЛ – Плевен към ИАОС) извършване на измерване с мобилна автоматична станция на нивата на основните показатели на качеството на атмосферния въздух по показатели: СО, NO, NO 2 , SO 2 , O 3 , ФПЧ10, Н 2 S и НN 3 по време на пожара, както и да продължи в следващите дни.

Анализът на първите данни на 21 септември показва, че до 02:00 ч. стойностите на замърсителите са в нормите за серен диоксид, азотен оксид, ФПЧ, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. От 03:00 ч. до 09:00 ч. са регистрирани пикови стойности на ФПЧ10, като средночасовите стойности надвишават средноденонощната норма. След 10:00 ч. на 21.05.2025 г. стойностите на ФПЧ10 намаляват и са под определените пределно допустими концентрации.

Информирани са областният управител на Плевен и Община Плевен.

Данните от стационарната автоматична станция в Плевен не показват превишения на средночасовите стойности на показателите.

При извършения оглед в допустима близост до мястото на пожара се наблюдаваха открити огнища на горящи остатъци от нефтопродукти, намиращи се в басейн, разположен на площадката на „Рафинерия Плама“ АД. Организира се и се извърши пожарогасене на засегнатите участъци от екипи на РДПБЗН – Плевен. По първоначални данни на служителите на РДПБЗН – Плевен засегнатата площ е с размери 50 до 100 метра. Пожарът е локализиран от служителите на РДПБЗН – Плевен и няма опасност за съседните обекти на територията на площадката, както и за близките населени места.

В 01:30 ч. на 21.09.2025 г. пожарът е овладян от служителите на РДПБЗН – Плевен.

Продължават непрекъснати измервания на нивата на основните показатели на качеството на атмосферния въздух от мобилната автоматична станция на РЛ – Плевен към ИАОС.

