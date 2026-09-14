Работата по граждански договор също подлежи на облагане – вижте кога се удържа данък, как се определя облагаемият доход и кой трябва да го внесе

Гражданският договор е често използван начин за възлагане на конкретна услуга или дейност извън трудово правоотношение. Един от най-честите въпроси при получаването на такова възнаграждение е: дължи ли се данък при граждански договор?

Краткият отговор е да. Доходите от граждански договор по правило подлежат на облагане с данък върху доходите на физическите лица. Начинът, по който се изчислява и внася данъкът, обаче зависи от конкретната ситуация.

Какъв данък се плаща при граждански договор?

Доходите по граждански договор обичайно се третират като доходи от извънтрудови правоотношения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Данъчната ставка е 10%, но тя не се начислява директно върху цялата договорена сума.

При определянето на облагаемия доход се приспадат предвидените в закона нормативно признати разходи, които при стандартно възнаграждение по извънтрудово правоотношение обичайно са 25%.

След това, когато са налице дължими задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето, те също се вземат предвид при определянето на данъчната основа.

Пример за изчисляване на данъка

Ако човек получи 1000 евро по граждански договор и за конкретния пример приемем, че няма лични задължителни осигурителни вноски:

Получен доход: 1000 евро

Нормативно признати разходи (25%): 250 евро

Облагаема сума: 750 евро

Данък (10%): 75 евро

В този опростен пример дължимият данък е 75 евро.

Ако по договора се дължат и осигурителни вноски за сметка на получателя, изчислението ще бъде различно, тъй като те могат да намалят данъчната основа.

Кой плаща данъка при граждански договор?

Когато възнаграждението се изплаща от предприятие или самоосигуряващо се лице, платецът по правило определя и удържа авансовия данък при изплащането на дохода, когато законът изисква това.

Има обаче различни правила в зависимост от това кой изплаща дохода, кога през годината е извършено плащането и дали получателят е самоосигуряващо се лице.

Затова не бива автоматично да се приема, че при всеки граждански договор работодателят или възложителят ще уреди всички данъчни задължения вместо получателя.

Плаща ли се данък, ако сумата е малка?

Да. Няма общо правило, според което малките възнаграждения по граждански договор автоматично са освободени от данък.

Размерът на дохода може да има значение за възникването на определени осигурителни задължения, но това не означава непременно освобождаване от данък върху дохода.

Граждански договор и годишна данъчна декларация

Доходите от граждански договор се включват в годишната данъчна декларация, когато съгласно ЗДДФЛ лицето има задължение да ги декларира.

При подаването ѝ се прави окончателното годишно изчисление на данъка. Вече удържаните и внесени през годината авансови данъци се отчитат при определяне на крайното задължение.

Това означава, че удържането на авансов данък през годината и годишното деклариране са две различни части от процеса.

Данък и осигуровки не са едно и също

Важно е да се прави разлика между данък върху дохода и осигурителни вноски.

При граждански договор може да възникне задължение както за данък, така и за социални и здравноосигурителни вноски. Дали и какви осигуровки се дължат зависи от размера на възнаграждението, осигурителния статус на лицето, наличието на други основания за осигуряване и други обстоятелства.

Затова две лица, получили една и съща сума по граждански договор, могат да имат различен размер на удръжките.

Какво трябва да запомним?

При граждански договор по правило се дължи 10% данък върху определената по закон данъчна основа, а не непременно върху цялата получена сума. При типичните извънтрудови правоотношения се приспадат 25% нормативно признати разходи, а при наличие на задължителни лични осигурителни вноски те също могат да участват при формирането на данъчната основа.

Точният размер на данъка зависи от конкретния случай, затова при по-сложни ситуации – например няколко граждански договора, едновременно трудов и граждански договор или самоосигуряване – е важно изчислението да бъде направено според индивидуалните обстоятелства.