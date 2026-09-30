Задълженията се увеличават с 553,1 млн. евро за месец, а съотношението им спрямо БВП достига 28,4%

Дългът на подсектор „Централно управление“ достига 37,0875 млрд. евро към края на август 2026 г., като се увеличава с 553,1 млн. евро спрямо края на юли.

Основните причини за ръста са постъпленията от емисия на държавни ценни книжа (ДЦК) на местния пазар и усвояването на авансовото плащане по Споразумението за заем по линия на инструмента SAFE.

От общия размер на задълженията 8,4518 млрд. евро са вътрешен дълг, а 28,6356 млрд. евро – външен. Така вътрешните задължения формират 22,8% от дълга, докато делът на външните достига 77,2%.

Дългът достига 28,4% от БВП

Съотношението между дълга на подсектор „Централно управление“ и брутния вътрешен продукт достига 28,4%, което представлява увеличение с 0,4 процентни пункта спрямо предходния месец.

Вътрешният дълг представлява 6,5% от БВП, а външният – 21,9%.

Към 31 август най-голям дял в структурата на задълженията продължават да имат ДЦК, емитирани на международните капиталови пазари – 67,9%.

Следват държавните ценни книжа, емитирани на местния пазар, с 16,9%, заемите с 10,3% и депозитите с 5%.

99,8% от задълженията са с фиксирана лихва

При лихвената структура се запазва силният превес на задълженията с фиксиран лихвен процент. Те представляват 99,8% от дълга на подсектора.

При валутната структура доминират дълговите инструменти, деноминирани в евро – 96,5%, докато задълженията в щатски долари представляват 3,5%.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 август е 727,5 млн. евро. От тях 267,1 млн. евро са вътрешни гаранции, а 460,4 млн. евро – външни.

Съотношението между гарантирания дълг и БВП е 0,6%.

Държавният дълг е 34,085 млрд. евро

Според официалния регистър на държавния и държавногарантирания дълг, воден от Министерството на финансите, държавният дълг към края на август 2026 г. достига 34,085 млрд. евро, или 26,9% от БВП.

Вътрешните задължения са 6,3804 млрд. евро, а външните възлизат на 28,7047 млрд. евро.

Държавногарантираният дълг през август достига 746,1 млн. евро, като съотношението му спрямо БВП е 0,6%.

Дългът на подсектор „Централно управление“ обхваща не само държавния дълг, поет по реда на Закона за държавния дълг, но и задълженията на институционалните единици, класифицирани в този подсектор, сред които държавни болници, държавни предприятия и други структури.