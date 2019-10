Д-р Свилен Кънев е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2019 година

Държавният глава Румен Радев приветства днес на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 лауреатите в президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2019 гoдина. Пред гостите на церемонията президентът открои обществената значимост на разработките на младите български изследователи в областта на компютърните науки, много от тях подкрепени с патенти.

„Във вашите забележителни научни разработки прозира стремежът работата ви да бъде в служба на хората и на обществото. Прави впечатление, че в болшинството от тези разработки се акцентира върху стимулиране на предприемаческата активност и то с отворен код, даващ възможност за разширяване на бъдещи нови бизнес начинания“, подчерта Румен Радев. Президентът изрази увереност, че все повече научни постижения и приложни разработки на младите български изследователи ще служат на нашето общество и неговото бъдеще.

Д-р Свилен Кънев – доктор по компютърни науки, Харвард, САЩ. Той е старши софтуерен инженер в Google, където работи над новото поколение на най-мащабните компютърни системи в света. Свилен има бакалавърска, магистърска и докторска степен по компютърни науки от Харвард. Основният му научен интерес и принос е в областта на компютърните архитектури – на границата между хардуер и софтуер. Автор е на десетки публикации (цитирани над 500 пъти) в най-престижните конференции в областта. Темите им варират – надеждност на процесори при наличието на различен тип вариации, хардуерна поддръжка за автоматично открити паралелни изчисления, хардуерна поддръжка за заделяне на памет, оптимизация на мащабни компютърни системи, и други. Статиите му са избирани три пъти от IEEE Micro и ACM измежду най-влиятелните в областта на компютърните архитектури за съответните календарни години. От 2014 насам, д-р Кънев се концентрира върху оптимизацията на мащабни компютърни системи. Най-широко цитираното и най-прилагано негово откритие datacenter tax касае нови подходи за оптимизация на съвременните процесори – с около 30%. През 2019, почти всеки голям оператор на центрове за данни има публично обявени планове за хардуер, който подобрява datacenter tax.

Носител на отличие Грамота „Награда Джон Атанасов“ в категорията Награда „Джон Атанасов“ е д-р инж. Светлин Пенков – доктор по роботика и изкуствен интелект от Единбургски университет, Шотландия, Великобритания. Научно-изследователската му дейност е с фокус върху задачи за изкуствен интелект, изискващи по-сложни когнитивни функции като планиране, използване на причинно следствени връзки и взаимодействие с околната среда и други агенти в нея. Той е част от екипа на FiveAI – най-големия стартъп за автономни коли във Великобритания, където 2 години ръководи екипа, разработващ модели за предвиждане на поведението на останалите участници в движението – автомобили управлявани от хора, велосипедисти и пешеходци. От м. август 2019 г. той стартира същата дейност в България, където се връща за да работи.

На церемонията в Гербовата зала на Дондуков 2 президентът Радев връчи и грамоти “Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели”. Носителите на отличието са:

Радослав Димитров от Математическата гимназия „Акад. К. Попов“, Пловдив, носител на златен медал на Националната олимпиада по информатика, първо място на Националния пролетен турнир по информатика и първо място на Националния летен турнир по информатика. Носител е на златен медал от Международната олимпиада по информатика, провела се в Баку, Азербайджан и на 5 златни медала от Жаутиковска олимпиада, Откритата Московска олимпиада и състезанията Innopolis Open, Romanian Masters of Informatics, както и от Международния есенен турнир по информатика в Шумен. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Бистра Танева – главен учител по информатика, МГ „Акад. К. Попов“.

Виктор Велев от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, лауреат, отличен за своя проект Daedalus в индивидуалното класиране на Националната олимпиада по информационни технологии, провела се през май 2019 г. в гр. Враца. Той има първо място на Национален есенен турнир “Джон Атанасов”, първа награда на Ученически институт на БАН Сесия 2018г. и първо място в категория “Приложни Програми” на НОИТ 2019 г. Преподаватели с най-голям принос за успеха му са Стоян Велев – учител в МГ „Петър Берон“, гр. Варна.

Като старт на нова категория „Вдъхновител и създател на таланти“ за първа година с грамота беше отличен преподавател, вдъхновител и създател на над 1 900 състезателя. Държавният глава награди д-р Бисерка Йовчева, главен асистент в Катедрата по компютърна информатика в Шуменския университет. Тя е доктор по методика на преподаването по информатика. Бисерка Йовчева също така е и един от треньорите на българския отбор по програмиране. В Школа „А & Б“ в Шумен тя обучава и тренира млади програмисти от цялата страна – дистанционно и на място. Учениците от школата са завоювали 49 златни, 40 сребърни и 44 бронзови медала от национални състезания. Младите програмисти, обучени в нея са донесли на страната ни 15 златни, 30 сребърни и 19 бронзови медали от международни състезания. Д-р Йовчева, заедно с проф. Красимир Манев и Елена Маринова от „Мусала Софт“ е инициатор на EJOI – първата европейска младежка олимпиада по информатика.

На церемонията в Гербовата зала на Дондуков 2 президентът Радев връчи сертификати и грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в компютърните науки“ за ученици и студенти, постигнали през последната година високи резултати с авторските си проекти, както и грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“, която отличава индивидуални и екипни проекти.

Носители на сертификати в категорията „Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии“ са Звездин Бесарабов и Андрей Гиздов, възпитаници на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ в София. Звездин Бесарабов печели правото да представи страната ни на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS) през септември в София. На международното състезание Intel International Science and Engineering Fair той печели 3 специални отличия, което е рекорд за страната досега – „Make your own way“ награда на GoDaddy, „Intelligent-based solutions in cybersecurity“ награда на Mawhiba и награда на Innopolis. Андрей Гиздов е част от отбора, представил страната на Европейския конкурс за млади учени през септември в София. Печелил е награди от състезанията Intel ISEF, Зимна конференция на УчИМИ БАН 2019, Панаир на Науката и Иновациите 2018 София и др.

Със сертификат за дебютен пробив в областта на компютърните технологии е отличен и Димитър Чакъров, възпитаник на Математическата гимназия “Акад. Кирил Попов” в Пловдив. Той участва в състезанието Intel ISEF 2019 г., където е носител на специалната награда в категория Математика/Криптография на Innopolis University. Участва и на няколко международни научни конференции, има грамота за отлично представяне от Конференция на УчиМИ БАН 2019 и награда за интердисциплинарен проект на Съвместния център по обучение, симулация и анализ към БАН.

С грамота за дебютен пробив в компютърните технологии държавният глава отличи Румен Данговски, бакалавър по математика и физика от Масачузецкия Технологичен Институт (МТИ) (2014-2018), кандидат магистър и докторант по електронно инженерство и компютърни науки в МТИ (от 2019). Работи върху компютърни модели, вдъхновени от фундаменталната наука, намиращи приложение в изкуствения интелект. През януари 2018 Румен става първият служител на компания Lightelligence inc., която цели да предостави следващото поколение от оптични чипове за изкуствен интелект. В Lightelligence, той предоставя алгоритъм за разпознаване на цифри от банката от данни MNIST, който работи върху чип, програмиращ със светлина, а не с електрони. Работата си по време на докторантурата в МТИ Румен посвещава на изработката на ефективно трансферно обучение, т.е. пренасянето на знание от една задача в друга при машинно самообучение.

С грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“ беше отличен Тодор Колев, основател и председател на Кооперация “Комрад Кооператив”, която работи по изследователски проекти в областта изкуствения интелект и блокчейн технологиите. Разработки под ръководството на Тодор Колев, са печелили редица награди на престижни конкурси като неговият възпитаник, Звездин Бесарабов е носител и на награда Джон Атанасов за млади таланти през 2017.

В словото си на церемонията президентът Румен Радев изтъкна големия брой участници в тазгодишното издание на инициативата. „Немалка част от вас работят и учат по света, но където и да сте в институти, научни центрове и звена, вие го правите с мисъл за България и съхранявате връзката си с родината. От нея вие черпите вяра и сили, а нашата научна общност укрепва значително с вашите постижения“, подчерта още президентът.