Честваме празника на Военновъздушните сили и 113-ата годишнина на българската бойна авиация

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев взеха участие в тържественото честване на 113-ата годишнина от първия боен полет на военната авиация и празника на Военновъздушните сили, които отбелязваме на 16 октомври.

Заедно с президента на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев и командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев те отдадоха почит и поднесоха венци пред Паметника на летеца в София. Празникът продължи с тържествена церемония в Централния военен клуб в столицата, по време на която със заповеди на министъра на отбраната, началника на отбраната и командира на ВВС бяха отличени военнослужещи и цивилни служители за проявен висок професионализъм при изпълнението на задачите.

„Днес имате основание да заявите, че успявате да запазите Военновъздушните сили активни, ефективни и полезни, да съхраните опита и да го предадете към следващите поколения, да запазите традициите и да създадете условия за успешно усвояване и експлоатация на новата техника. Нашият фокус е към ускоряване на модернизацията и преминаване към новите системи, свързаните с тях изисквания, организационно-щатни промени и участието ни в интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в обръщението си към военнослужещите по време на церемонията. Той благодари на командването и личния състав на отделните родове войски от състава на ВВС за старанието и отговорността в изпълнението на многобройните задачи по трите мисии на въоръжените сили.

Началникът на отбраната определи перспективите пред ВВС като добри и обнадеждаващи. „В авиацията вече се създават условия за усвояването на новия самолет. Ще бъде необходимо време, повече усилия и дори промяна в мисленето, за да се извлече максимумът от новата платформа“, отбеляза адмирал Ефтимов. Началникът на отбраната припомни, че пристигат още самолети F-16 Block 70, Трета авиобаза се модернизира с ускорени темпове и продължава подготовката на пилотите и инженерно-техническия състав. Той подчерта, че усвояването на пълните възможности на самолетите F-16 е в интерес не само на ВВС, но и на другите видове въоръжени сили.

Адмирал Ефтимов посочи, че най-много ресурс за модернизация в Българската армия се влага във ВВС. Наред със самолетите F-16 и сключения договор за зенитно-ракетен комплекс се работи и за придобиването на трикоординатни радари и още зенитно-ракетни комплекси, дронове, системи за борба с дронове и други проекти. Същевременно остава и задачата наличната техника не само да бъде поддържана, но и да се търсят нови начини за нейното запазване и използване. „Проучвайте и следете новите технологии, изучавайте техните влияния върху наличните ни системи, предлагайте решения, бъдете активни и търсете нови способи и методи за използване на позитивите на наличната техника. Вярвам във вас.“, обърна се началникът на отбраната към мъжете и жените в синя униформа.

„Историята на бойната авиация е написана с кураж, с чест и с кръвта на поколения летци и воини, които доказаха, че небето е не само място за полети, но и арена на духа, на свободата и на воинското достойнство“, каза командирът на Военновъздушните сили в приветствието си за празника. Той заяви, че личният състав от формированията на ВВС продължава с висок професионализъм да поддържа наличната авиационна и зенитно-ракетна техника, системите за радиотехническо, навигационно и комуникационно осигуряване и логистична техника за надеждното осигуряване на системата за контрол и охрана на въздушното пространство. Генерал-майор Русев подчерта съществения принос на екипажите в изпълнението на много специални задачи в помощ на населението, който укрепва силната спойка между общество и армия.

Честването на празника продължи с концертна програма на Представителния духов оркестър на ВВС с млади музикални изпълнители.

