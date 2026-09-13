Челопек се превръща в библиотека на открито с над 200 литературни табели

Инициативата ще бъде официално открита на 14 септември с участието на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев

Над 200 литературни табели, поставени по домовете и обществените пространства, превръщат Челопек в своеобразна библиотека на открито. Инициативата ще бъде официално открита на 14 септември от 13:00 часа, като в събитието ще участва министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Табелите съдържат откъси и послания от произведения на български и световни автори. Част от текстовете са избрани от самите жители на Челопек, което превръща местната общност в активен участник в инициативата.

Първото българско село на книгата

Челопек е известно като първото българско село на книгата, а от 2019 г. е част от Международната организация на градовете на книгата.

Новата инициатива цели литературата да излезе извън традиционните пространства на библиотеките и да стане част от ежедневната среда на хората. Жители и посетители ще могат да срещат литературни произведения и послания, докато се разхождат из населеното място.

Представители от четири континента се събират в Челопек

Официалното откриване е част от Световната среща на Международната организация на градовете на книгата, чийто домакин е Челопек от 11 до 16 септември.

Форумът събира в България представители на 19 населени места от четири континента. Общата им цел е чрез любовта към книгите, литературата и културата да подпомагат развитието на местните общности.

С поставянето на повече от 200 литературни табели Челопек прави още една крачка към утвърждаването си като място, в което книгата и четенето са част от публичното пространство и ежедневието.