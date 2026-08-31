Бюджетният дефицит достигна 2,2 млрд. евро към края на юли

Приходите по консолидираната фискална програма нарастват с 11,2% на годишна база, но разходите достигат 28,5 млрд. евро

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на юли 2026 г. е отрицателно в размер на 2,201 млрд. евро, което представлява 1,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт, показват данните на Министерството на финансите.

Към юли приходите, помощите и даренията по КФП възлизат на 26,347 млрд. евро, или 53,1% от годишните разчети. Спрямо същия период на 2025 г. постъпленията се увеличават с 11,2%, или с близо 2,645 млрд. евро.

Данъчните приходи надхвърлят 21 млрд. евро

Данъчните и осигурителните постъпления достигат 21,076 млрд. евро, което представлява 54,8% от планираното за годината. Те формират 80% от всички постъпления по КФП за периода и нарастват с 9,1% на годишна база.

Неданъчните приходи са 3,084 млрд. евро, или 53,3% от годишния разчет. Те намаляват с 443,6 млн. евро, или 12,6%, спрямо същия период на миналата година. От Министерството на финансите обясняват спада основно с по-ниските приходи от дивиденти от държавните предприятия през 2026 г.

Приходите от помощи и дарения, сред които основно са средствата от европейските програми и фондове, достигат 2,187 млрд. евро. Само през юли Европейската комисия е извършила плащане от 896,1 млн. евро по четвъртото искане по Плана за възстановяване и устойчивост.

Разходите достигат 28,5 млрд. евро

Разходите по консолидираната фискална програма, включително българската вноска в бюджета на ЕС, са 28,549 млрд. евро, или 50,3% от планираното за цялата година. За сравнение, към юли 2025 г. те са били 25,890 млрд. евро.

Ръстът е концентриран основно при социалните и здравноосигурителните плащания, пенсиите, разходите за персонал и капиталовите инвестиции.

Сред причините Министерството на финансите посочва индексацията на пенсиите по швейцарското правило, увеличението на минималната работна заплата от началото на 2026 г., повишаването на възнагражденията с натрупаната през 2025 г. инфлация и изпълнението на инвестиционни проекти.

Нелихвените разходи достигат 27,237 млрд. евро, като се увеличават с 9,4% спрямо юли 2025 г. От тях текущите нелихвени разходи са 24,125 млрд. евро, а капиталовите – близо 3,094 млрд. евро.

Лихвените плащания нарастват с над 261 млн. евро

Лихвените плащания към края на юли възлизат на 649,7 млн. евро, което представлява 61,3% от планираното за цялата година.

Спрямо същия период на 2025 г. разходите за лихви са се увеличили с 261,7 млн. евро.

Фискалният резерв към 31 юли е 8,526 млрд. евро. От тях 8,040 млрд. евро са депозити на фискалния резерв в БНБ и търговски банки, а 485,8 млн. евро са вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данни и статистика на Министерството на финансите