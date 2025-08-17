неделя, август 17, 2025
България

Братско съслужение в Румъния

Редактор

По покана на Негово Преосвещенство Андрей, епископ на Ковасна и Харгита, за поредна година Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум взе участие в честването на празника Успение Богородично в манастира „Изворът на Муреш“ в Румъния.

Българският архиерей бе посрещнат на 14 август, когато се отслужва последованието на Опело на Св. Богородица в светата обител.

Както на вечернята, така и в празничната Литургия на 15 август взе участие и Преосвещеният Галактион, епископ на Александрия и Телеорман, а в края на богослужението митрополит Наум произнесе слово и благослови множеството християни.

