Близо 2400 служители ще придобият умения за работа с изкуствен интелект

Над 3 млн. евро ще бъдат инвестирани в специализирани обучения по проект на Агенцията по заетостта, а заради големия интерес предстои и втори прием

Близо 2400 служители ще преминат обучения за придобиване на специфични умения за работа с изкуствен интелект и специализирани дигитални инструменти. Това ще стане по проект „Специфични умения за работната сила“, финансиран с европейски средства по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и изпълняван от Агенцията по заетостта.

По проекта могат да кандидатстват работодатели, които искат да обучат своите служители в умения, необходими за конкретното работно място и съобразени със спецификата на съответния бизнес.

Работодателите сами могат да изберат организацията, която ще проведе обучението, както и периода на курсовете.

275 работодатели получават финансиране

Интересът към проекта е значителен. Само за четири седмици през май повече от 450 работодатели са заявили желание да участват.

Одобрени за финансиране са 275 кандидати, които ще организират обучения за общо 2381 служители. За провеждането на курсовете ще бъдат осигурени над 3 млн. евро.

Голяма част от неодобрените работодатели не са представили всички необходими документи или не са отговаряли на условията за участие. Има и заявления, подадени след крайния срок, както и такива, които впоследствие са били оттеглени от кандидатите.

Предстои втори прием

Общият бюджет на проекта „Специфични умения за работната сила“ е над 13 млн. евро.

Заради големия интерес предстои да бъде обявен втори прием. Информация за неговото начало ще бъде публикувана от Агенцията по заетостта, а кандидатстването ще се осъществява чрез бюрата по труда в страната.

Проектът дава възможност на работодателите да инвестират в конкретни практически умения на персонала си, включително използването на нови дигитални технологии и инструменти с изкуствен интелект в работния процес.