Близо 200 ученици от район Тараклия посетиха България

Близо 200 ученици от българската общност в район Тараклия, Молдова, посетиха България по Националната програма на Министерството на образованието и науката „България – образователни маршрути“.

Учениците са от Гимназията и теоретичния лицей „Иван Вазов“ – Тараклия, както и от теоретичните лицеи „Христо Ботев“ – в село Валя Пержей и „Св. Паисий Хилендарски“ – в село Кортен. Те бяха придружени от 17 учители от района.

Петдневните образователни маршрути позволиха на учениците да се запознаят със знакови обекти в България в направления като история и археология, география и икономика, природни науки и екология, изкуства, архитектура и литература, етнография, фолклор и занаяти. Всяко училище изготви свой маршрут с обекти, разположени в Русе, Велико Търново, Трявна, Габрово, Дряново, Калофер, Пловдив, Асеновград, Бачково и Широка лъка.

Учениците от село Валя Пержей бяха посрещнати в Националното училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“, където за тях бе представена специална фолклорна програма.

Донка Николова, командирован от България преподавател-методист в отдела по образование на Тараклийски район, посочи, че програмата е помогнала на децата да опознаят по-добре страната на своите предци и да се докоснат до съвременните постижения на България.

През настоящата година МОН подпомогна посещенията в България на 960 ученици от български училища в 12 държави.

Междувременно на Ларгото в София беше открита изложба с рисунки на ученици от българската общност в Молдова, които пресъздават класически произведения и персонажи от българската литература. Изложбата, озаглавена „На две родини ний чада сме“, може да бъде разгледана до 19 ноември 2025 г.

