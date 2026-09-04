Близо 20 000 ученици и учители са преминали обучения по киберсигурност

Децата ни днес живеят в дигитална среда – там общуват, търсят образователни ресурси и създават приятелства.

Нашата задача е да им дадем знания и умения да се предпазват от рисковете онлайн, а институциите да действат заедно за тяхната защита. Това каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева, която откри дискусия „Да растеш онлайн“, организирана от УНИЦЕФ.

На форума присъстваха ученици от различни училища. „Важно е и Вие сами да създавате инициативи, свързани с безопасно онлайн поведение, които да разпространявате сред своите връстници. Бъдете активни“, обърна се д-р Панчева към тях. Тя открои и необходимостта младите хора да умеят да разграничават фалшивите новини и недостоверната информация в интернет.

„Искаме да ви подпомогнем да използвате отговорно всички инструменти, които днешният дигитален свят ви предоставя“, каза още заместник-министърът на образованието. По думите ѝтази мисия изисква обединените усилия на всички, ангажирани с безопасността на децата онлайн. „Нито една институция не може да се справи сама. Всички трябва да бъдем заедно – институции, организации, родители – и да обединим усилията и експертизата си“, подчерта д-р Таня Панчева.

Тя очерта и някои от мерките на МОН. Министерството развива и подкрепя различни инициативи, насочени към повишаване на онлайн безопасността и киберсигурността в образователната среда. По модул „Киберсигурност“ на НП „Сигурност“ през 2025 г. са обучени 8491 ученици и 11 186 педагогически специалисти за разпознаване на онлайн заплахи, защита на личната информация и безопасно поведение в интернет.

Съществена част от усилията е и съвместната работа на МОН и УНИЦЕФ по програмата „Стъпки заедно“, чрез която се достига до ученици, учители и училищни екипи. Важна инициатива в рамките на партньорството е „Училище за онлайн безопасност“, която поставя самите деца в центъра и ги насърчава да създават свои инициативи и да ги споделят със своите връстници.

По време на форума бяха представени и резултатите от изследване на Националния център за безопасен интернет и Асоциация Родители, проведено в рамките на проект на УНИЦЕФ България. Един от изводите е, че децата виждат интернет като важна част от социалния си живот и развитието си. В проучването са участвали 389 ученици.

В дискусията участваха Мария Златарева, заместник-представител на УНИЦЕФ в България, д-р Елеонора Лилова, началник на РУО– София-град, Давид Кюранов от Асоциация „Родители“, Иглика Иванова от Националния център за безопасен интернет, Онник Таракчиан, държавен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в МОН, както и представители на образователни институции и организации, ангажирани с безопасността на децата в дигитална среда. Панелната дискусия бе модерирана от Мария Янкова програмен директор „Образование“ в УНИЦЕФ България.