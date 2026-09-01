Близо 150 млн. евро ще бъдат насочени към индустриалното развитие на Стара Загора

Вицепремиерът Александър Пулев отчете засилен инвеститорски интерес към региона и посочи индустриалните зони, публично-частните партньорства и старото летище сред възможностите за икономическа трансформация

Близо 150 млн. евро по линия на Фонда за справедлив преход ще бъдат насочени приоритетно към Стара Загора и създаването на нови икономически възможности в региона. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с областния управител доц. д-р Калоян Дамянов.

Двамата обсъдиха засиления инвеститорски интерес, възможностите за индустриално развитие и финансирането на икономическата трансформация на региона.

„Стара Загора има потенциала да бъде индустриалното сърце на България. Регионът разполага с транспортна свързаност, енергийна обезпеченост и най-ценния актив – хората“, заяви Пулев.

По думите му постигането на реални резултати изисква устойчиво партньорство между държавата, местната власт, бизнеса и обществото.

Инвестиции с висока добавена стойност и нови работни места

Средствата от Фонда за справедлив преход могат да бъдат използвани за развитие на индустриална инфраструктура и проекти, които създават устойчиви работни места и нови възможности за професионална реализация, посочи вицепремиерът.

Според Пулев целта е трансформацията на региона да бъде управлявана така, че да привлече инвестиции с висока добавена стойност и да създаде модерна индустриална среда.

Той увери, че Стара Загора ще остане сред приоритетните региони в правителствената политика за привличане на инвестиции.

„Имаме хората, индустриалната традиция, енергийния потенциал и стратегическото местоположение. Сега трябва да превърнем тези предимства в реални инвестиции, нови производства и добре платени работни места“, заяви Александър Пулев.

Публично-частни партньорства за големи инфраструктурни проекти

Вицепремиерът посочи сред предприетите мерки за подобряване на инвестиционната среда създаването на Инвестиционен съвет за по-добра междуведомствена координация и по-бързо вземане на решения по стратегически проекти. Работи се и по намаляване на административната тежест.

Друг основен инструмент според Пулев е новата рамка за публично-частните партньорства.

„Публично-частните партньорства са критичен инструмент за модернизацията на България. Говорим за индустриални зони, транспортна свързаност, магистрали, пътища, летища, пристанища и други стратегически активи, които са кръвоносната система на икономиката“, каза той.

В тази посока министерството разглежда и възможностите за сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие. Целта, по думите на Пулев, е чрез добре структурирани партньорства да бъде привлечен частен капитал за големи проекти, без допълнително натоварване на държавния бюджет.

Засилен интерес към Стара Загора

Пулев заяви, че през последните месеци се наблюдава засилен интерес от инвеститори към Стара Загора и индустриалните възможности на региона.

Той открои и подкрепата за Индустриален парк „Загоре“ – Еленино по програмата за развитие на индустриалните зони с европейски средства.

Като друг стратегически актив беше посочено старото летище в Стара Загора. По думите на вицепремиера районът вече е бил разглеждан от големи потенциални стратегически партньори, като различните възможности за неговото развитие ще зависят от конкретния инвеститорски интерес и плановете на компаниите.