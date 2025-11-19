Благотворителна изложба с рисунки на ученици помага на болни деца

Заместник-министрите на образованието и науката Емилия Лазарова и Наталия Михалевска Министерство подкрепиха инициативата „Деца рисуват за деца“ в полза на Детското отделение по уши, нос и гърло на болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Средствата от продадените картини на ученици ще помогнат за създаването на по-добри условия за лечението на болните деца в единствената национална Клиника по УНГ у нас. На болничното заведение се предоставят събраните средства с цел осигуряване на двойни медицински легла, които позволяват в една стая да бъдат удобно настанени както детето, така и родителят.

Инициативата „Деца рисуват за деца“ се организира от Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия за втора поредна година.

Досега в конкурса са изпратени над 16 000 творби на ученици от цялата страна.

Изложбата дава възможност на децата реално да участват в благотворителността, която е една от най-големите християнски добродетели, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил на откриването на благотворителната изложба. По думите на патриарха в тази кампания децата усвояват много ценности.

Сред присъстващите на изложбата бяха началникът на РУО в София-област Росица Иванова, Ловчанският митрополит Гавриил и духовници от БПЦ-БП, изпълнителният директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ Любомир Пенев и на институции, родители с техните деца.

