Беновска: Г-н Петков, Вие ли ста начело на България? Или някакви ПР-и ви командват?!￼

На пресконференцията след срещата между премиера Кирил Петков и европейския главен прокурор Лаура Кьовеши от 16-ти март 2022 г. Беновска се опита да зададе въпрос. Но микрофоните бяха изключени за всички журналисти, освен за две избрани медии. След разпореждането на премиера Кирил Петков на Беновска ѝ бе предоставен микрофон . Ето какво се случи!

Илиана Беновска: Беновска, К2! Г-жо Кьовеши…Защо не работи микрофона! Запознахте ли се със сигналите … Г-н Петков, вземете отношение! Госпожо Кьовеши! I am very sorry! (Много съжалявам!)

Пиар: Извинете много, за 2 въпроса се бяхме разбрали!

Илиана Беновска: We are here independent journalists! We are here to ask! Not only two questions! (Ние тук сме независими журналисти! Ние сме тук, за да питаме! Не само два въпроса!) Пуснете ми микрофона! Г-н Петков! Може ли микрофон!

Пиар: Заповядайте!

Илиана Беновска: Благодаря! Здравейте, г-жо Кьовеши, добре дошла в България! Искам да попитам: с визитата си в България и контакта с младия министър-председател Петков, поставяте ли началото на едно по-тясно сътрудничество с изпълнителната власт? И запозна ли Ви Кирил Петков със сигналите / които е подал до настоящия главен прокурор Иван Гешев/ за бивши управляващи, хора, занимаващи се с политика, бизнес и така нататък? Интересно е, какво отношение ще заеме европейската прокуратура по тази тема?

Лаура Кьовеши: Както обикновено не коментирам вътрешни въпроси. Но, коментирам всичко, което е свързано с Европейската прокуратура. Започнах днес посещението си със срещата с премиера Петков, защото той ме покани. Ще имам срещи с министъра на правосъдието Йорданова, с министъра на вътрешните работи Рашков. Утре, следобед ,ще имам среща с главния прокурор на Република България Иван Гешев. Моята роля е да бъда в контакт с всички национални власти и да обсъждам как законодателните въпроси, и административните въпроси могат да повлияят върху дейността на Европейската прокуратура в държавите- членки на ЕС!